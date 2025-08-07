Libri, “Patatina assassina”: Nick Caprera smonta il mito della donna pericolosa con un’ironia che affonda nella verità

C’è un tipo di libro che arriva dritto come un pugno in pieno stomaco, ma senza compiacimenti. Patatina assassina di Nick Caprera è uno di quei testi. E non per provocazione gratuita. Ma per come riesce, con voce sicura, ironia chirurgica e rigore culturale, a raccontare una verità che da secoli si fa finta di non vedere: il potere della narrazione sul corpo e sulle azioni delle donne. Il titolo — volutamente provocatorio — suona come una beffa al lettore distratto: è un amo teso, ma è anche un’arma. E non è la sola.

Un libro tagliente, senza sconti: la nuova anatomia della “colpa femminile”

Patatina assassina non è un saggio canonico, non è un’opera di pura divulgazione storica né un pamphlet militante. È piuttosto un viaggio narrativo che intreccia mitologia, religione, storia e cultura pop per dissezionare la costruzione del mito della “donna pericolosa”, quella che seduce, manipola, distrugge — e che, quasi sempre, viene punita.

Caprera lo fa con una scrittura che è insieme affilata e umana, che non moralizza ma mostra, che non salva nessuno, ma libera tutti. Soprattutto da certe comode menzogne.

Eva, Medusa, Cleopatra: le donne riscritte dalla paura

Apre il libro Eva, madre di tutti i viventi, con un ritratto spogliato da secoli di doppi sensi: niente mela, niente peccato erotico, niente stregoneria. Solo un gesto — scegliere di conoscere. Da lì si snoda un percorso in cui le donne non sono più archetipi immobili, ma protagoniste attive della loro storia, riscritte attraverso lo sguardo di chi per secoli ha fatto di tutto per normalizzarle o demonizzarle.

Così Medusa non è più il mostro, ma la vittima stuprata e poi punita per l’oltraggio ricevuto. Medea non è un’assassina folle, ma il simbolo estremo di una donna che rifiuta di essere dimenticata dopo aver dato tutto. Cleopatra non è solo l’amante regale, ma la vera minaccia simbolica al potere di Roma: una donna che non si limita a sedurre, ma che comanda.

Tutte queste e altre figure, nelle mani di Caprera, perdono la patina scolastica per diventare strumenti vivi, attuali, scomodi.

Ogni capitolo è un colpo secco

La forza di Patatina assassina sta anche nella sua struttura narrativa. Ogni capitolo è dedicato a una figura femminile — storica, biblica, mitologica o letteraria — che nella cultura occidentale è stata trasformata in simbolo negativo. Non c’è un ordine cronologico, ma un filo rosso preciso: la paura dell’autonomia femminile.

Da Elena di Troia a Penelope, da Salomè a Wu Zetian, da Morgana a Lady Macbeth e via via altre donne popolari nei miti e nella cronaca. Il libro decostruisce, rilegge, rilancia. Con una voce limpida e senza fronzoli, Caprera si mette dalla parte della verità storica — ma senza mai cadere nella pedanteria accademica. Ogni storia è narrata come se accadesse oggi, perché in fondo, sotto le armature e i mantelli regali, ci sono dinamiche che resistono ancora nel linguaggio, nella cultura pop, nei rapporti quotidiani.

Il tono: affilato, ma con pietà

L’ironia è l’arma più potente del libro, e Caprera la usa benissimo. Ma non è sarcasmo sterile né cinismo postmoderno: è una lama che taglia senza dimenticare che sotto c’è carne viva. Non c’è mai compiacimento nel racconto del dolore femminile, né sentimentalismo.

Ci sono lucidità, precisione, empatia. E soprattutto, c’è uno sguardo disincantato ma partecipe, che sa mettere in ridicolo il potere maschile senza mai cadere nella caricatura.

Per esempio, quando Caprera descrive la fine patetica di Paride — ucciso non in duello eroico, ma da una freccia lanciata da un uomo a cui aveva fatto un torto — non c'è derisione. C'è la consapevolezza che il mito dell'uomo distrutto dal desiderio è, anch'esso, una costruzione. Solo che mentre agli uomini la sconfitta viene raccontata come tragedia, alle donne viene imposta come destino.

Un libro che mette in crisi il lettore, non le donne

Non ci sono eroine da idolatrare o colpe da redimere. Ci sono solo figure — a volte mostruose, a volte sante, sempre complesse — che finalmente possono esistere fuori dalle gabbie narrative costruite su misura per rassicurare il lettore patriarcale.

Ed è proprio il lettore — anche quello più progressista — che Patatina assassina chiama in causa. Perché Caprera non scrive solo delle donne, ma anche degli uomini che hanno tramato per ridurle a personaggi secondari nella loro stessa storia.

E lo fa con una scrittura che sa essere evocativa ma mai barocca, analitica ma mai didascalica. Un equilibrio raro.

Perché leggerlo e rileggerlo

Perché serve. Perché Patatina assassina è un antidoto potente a secoli di stereotipi. Perché ci obbliga a chiederci come ancora oggi certi miti agiscano nel linguaggio, nella cultura pop, nei media.

Perché mette a fuoco, senza retorica, come il patriarcato non abbia inventato solo la subordinazione femminile, ma anche i racconti per giustificarla. E perché lo fa con parole che si ricordano, con immagini che colpiscono e con uno stile che sa tenere insieme giornalismo, narrazione e analisi.

Un libro necessario (e pericoloso)

Patatina assassina è un’opera colta ma accessibile, impegnata ma non ideologica, profonda ma scorrevole. È un testo da tenere sul comodino, da sottolineare, da discutere. Ma soprattutto è un libro che fa paura.

Non perché parli di donne pericolose, ma perché mostra quanto poco basti a rendere una donna “pericolosa” agli occhi del potere: pensare, scegliere, disobbedire.

Caprera non offre soluzioni, ma strumenti. E in un’epoca di slogan e scorciatoie, è forse l’unico modo serio per iniziare davvero a cambiare le cose.



Nicola Caprera

Romano, classe 1971, da giovanissimo mostra una grande passione per la comunicazione, soprattutto radiofonica. E’ ideatore del format “Gli Inascoltabili”: contenitore di politica e attualità senza rinunciare alla leggerezza. Da Gennaio 2020, Nicola è l’editore di Roma Sound dove “Gli Inascoltabili” continuano a raccogliere successi. Nel 2025 pubblica “Patatina assassina”. Obiettivi futuri? Avere il tempo di vedere come va a finire.

