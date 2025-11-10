Libri, Roberto Gramiccia: “La fragilità è la nostra forza nascosta”

Viviamo in un’epoca che idolatra l’efficienza, la prestazione, la forza. Ma se il vero motore dell’umano fosse invece la fragilità? È questa la provocazione – radicale e necessaria – che attraversa Teoria della fragilità. Alla ricerca di un potere nascosto, l’ultimo saggio di Roberto Gramiccia, medico, critico d’arte e intellettuale militante. Un libro che unisce filosofia, antropologia, medicina e politica per ribaltare la nostra idea di debolezza e restituirle dignità, senso e forza trasformativa. Lo abbiamo incontrato per parlare con lui di questo “potere nascosto” che può ancora salvarci.

Fragilità come fondamento dell’umano

Dottor Gramiccia, la sua teoria parte da un rovesciamento netto: la fragilità non come debolezza, ma come condizione originaria dell’uomo. Da dove nasce questa intuizione?

Nasce dalla mia lunga esperienza di medico e osservatore del mondo. In clinica, come nella vita, ho visto che la fragilità non è un incidente ma la nostra condizione costitutiva. L’uomo è un essere carente, come scriveva Arnold Gehlen: privo di un istinto che lo guidi, vulnerabile alla natura, costretto a inventare cultura e tecnica per sopravvivere. È fragile prima ancora di essere forte, e proprio da quella mancanza scaturisce la sua creatività, la sua umanità, la sua possibilità di trasformare il mondo.

Dalla fragilità alla techne: l’origine della civiltà

Nel libro lei mostra come la fragilità generi la tecnica, la cultura, la storia stessa. Non è un paradosso?

È un paradosso solo in apparenza. Senza la fragilità, l’uomo non avrebbe avuto bisogno di creare. È il limite che ci spinge a cercare strumenti, a pensare, a costruire mondi. La techne nasce dal bisogno di colmare un vuoto. Ma ogni rimedio genera nuovi rischi: la stessa tecnica che ci emancipa può renderci dipendenti e distruttivi. Oggi assistiamo a una fragilità rovesciata: quella di una civiltà che, credendosi onnipotente, si autodistrugge. Guerre, crisi climatiche, solitudini digitali sono il prezzo di un progresso “scorsoio”, come lo chiamava Zanzotto.

Fragile ergo sum: un nuovo umanesimo

Lei scrive “Fragile ergo sum”, capovolgendo il celebre motto cartesiano. Cosa significa, oggi, pensarsi così?

Significa riconoscere che esistiamo perché siamo fragili. La consapevolezza del limite – della morte, del dolore, dell'errore – è ciò che ci distingue. Cartesio diceva "penso dunque sono", ma prima del pensiero c'è il turbamento, lo sgomento di chi sa di essere finito. Da quella consapevolezza nasce la riflessione, la cura, l'arte, la solidarietà. È un modo per spostare il baricentro: dall'arroganza della forza alla verità dell'umano. In questo senso, la fragilità è una forma di intelligenza.

Fragilità individuale, sociale, esistenziale

Nel saggio lei distingue tra tre livelli di fragilità. Qual è la più urgente da affrontare oggi?

Tutte si intrecciano, ma quella sociale è la più pericolosa perché invisibile. Viviamo in una società che trasforma la debolezza in colpa. Chi non regge i ritmi imposti dal mercato è considerato un fallito, un "non all'altezza". Questo meccanismo genera una massa di fragilità rassegnate, che si sentono responsabili della propria sconfitta. Ecco perché serve una fragilità ribelle: capace di riconoscersi, organizzarsi, opporsi. La consapevolezza del limite può diventare motore di solidarietà e di cambiamento.

Politica della fragilità: uguaglianza e resistenza

Lei collega la fragilità al principio d’uguaglianza, in contrasto con l’ideologia dominante della forza. Può spiegare questo legame?

Destra e sinistra si sono sempre divise sul concetto di natura. La destra dice: gli uomini sono diseguali, quindi il mondo sarà sempre gerarchico. Io sostengo l’opposto: siamo tutti uguali perché tutti fragili. È questa la nostra natura. Riconoscere la fragilità comune significa fondare un nuovo patto sociale, un’etica della cura reciproca. È una forma di resistenza civile contro la violenza del darwinismo economico. Non si tratta di compassione, ma di giustizia.

Arte, medicina e la lezione dei “fragili eroi”

La seconda parte del libro è una galleria di figure – da Rosa Luxemburg a Garrincha, da Alda Merini a Stephen Hawking – che hanno trasformato la fragilità in forza. Che ruolo ha l’arte in questo discorso?

«L’arte è la prova vivente che la fragilità può generare bellezza e verità. Ogni grande artista è un fragile ribelle. L’arte non consola: rivela, apre ferite, ma mostra anche la possibilità di guarire. Ho scelto quei ritratti per dire che la fragilità non è un destino da subire ma una possibilità da agire. È nelle crepe che entra la luce, come diceva Leonard Cohen.»

“Un potere nascosto”: la fragilità come futuro

Alla fine del suo libro lei parla di un “potere nascosto” nella fragilità. Qual è, in sintesi, questo potere?

È il potere di cambiare prospettiva. Di smettere di misurare tutto in termini di successo, potenza, prestazione. Il fragile non si adegua: resiste, immagina, inventa. È l’unico capace di vedere il mondo da un punto di vista non dominante. In un tempo di crisi ecologica, sociale e spirituale, questo sguardo è l’unico che può salvarci. La fragilità è la nostra ultima forza, e forse la prima che dovremmo imparare a coltivare.

Teoria della fragilità, una nuova forma di resistenza

Nel dialogo con Roberto Gramiccia emerge un invito lucido e controcorrente: riconoscere la fragilità come fondamento dell’umano e come via per una nuova forma di resistenza. In un mondo che esalta la potenza, Teoria della fragilità è un manifesto per un umanesimo possibile, in cui la vulnerabilità non è una colpa ma una promessa di rinascita.