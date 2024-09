LIDL, a questo prezzo è un regalo | Scarpe sportive a 12.99€: la concorrenza le vende al quadruplo

Non farti scappare la possibilità di indossare delle bellissime scarpe sportive a un costo mai visto prima: ecco l’offerta LIDL.

Tra le promozioni valide nei diversi punti vendita della catena di food, oggetti per la casa e lo sport ce n’è una davvero imperdibile: calzature confortevoli e raffinate perfette per il tempo libero e l’attività fisica indoor e outdoor.

Non troverai delle sneakers così da nessun altra parte, il prezzo è stracciato e stanno andando letteralmente a ruba. Affrettati perché si tratta di una promozione valida per una sola settimana e fino a esaurimento delle scorte.

Sono già tutti in fila per accaparrarsi l’ultimo modello delle scarpe da fitness e da passeggio, in vendita nei negozi a marchio LIDL presenti nelle principali città italiane.

LIDL, l’offerta da urlo sulle nuove scarpe sportive

Le ferie sono finite per tutti e la tintarella e le giornate trascorse tra mare e relax sono ormai un lontano ricordo. Il mese di settembre però, assieme a un pizzico di nostalgia, porta con sé anche la voglia di fare, di ricominciare a coltivare passioni, hobby e sport, il desiderio di dar vita a una nuova routine che possa scandire le giornate dei mesi autunnali e invernali. Proprio per questo ora tanti rinnovano l’armadio, il look, si iscrivono in palestra e acquistano nuovi capi d’abbigliamento e calzature sportive.

Se sei alla ricerca di scarpe adatte allo sport e al tempo libero, allora non lasciarti scappare l’occasione offerta dai negozi a marchio LIDL. Appena la scoprirai, vorrai correre in uno dei punti vendita per portare a casa le sneakers del momento.

Le sneakers a un prezzo mai visto prima

Lo stile sposa la convenienza in questi giorni nei negozi LIDL. Nei punti vendita della nota catena di alimentari, prodotti per la casa e l’abbigliamento infatti, è spuntata un’offerta sensazionale. Si tratta dell’opportunità di comprare, a soli 12,99 euro, le sneakers a marchio Well Wlak. Il prezzo iniziale di 17,99 euro è scontato per i clienti Lidl Plus.

Sono scarpe sportive da uomo realizzate in tessuto, gomma ed ecopelle di colore nero, raffinate e confortevoli, rese ancor più comode dalle solette in Memory-Walk. Sono adatte a una lezione di fitness, una sessione di jogging, come a una passeggiata su strada e sono anche perfette per il lavoro e il tempo libero. Le misure disponibili vanno dal 41-45. La promozione su queste calzature è valida solo da lunedì 16 settembre fino a domenica 22 settembre, fino a esaurimento scorte di magazzino.