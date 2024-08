LIDL, annunciata l’offerta dell’estate: 11.99€ per l’elettrodomestico più utile di tutti | Casa splendente senza muovere un dito

A soli 11 euro e 99 c’è un elettrodomestico al LIDL da non perdere assolutamente. Ecco l’offerta dell’estate che non volete perdervi…

Se vogliamo parlare di convenienza nel campo semantico dei supermercati, uno dei primi a venire in mente è sicuramente il Lidl, grazie alla sua originalità e l’attenzione ai particolari.

Infatti, questa catena tedesca ormai è espatriata e ha messo radici in tutto il mondo, riuscendo a conquistare un ampio bacino di clienti.

Tutto questo grazie all’intelligenza di unire qualità del prodotto, prezzo conveniente ma anche variabilità dell’offerta.

Tantissime persone scelgono Lidl come supermercato del cuore, sintomo che la strategia di marketing messa in atto si è rivelata efficace. Questa settimana per esempio è in arrivo un prodotto da non perdere assolutamente.

Il segreto della popolarità del Lidl

Nel corso del tempo il Lidl è diventato molto di più un supermercato. Infatti, è quasi uno stile di vita visto che permette di ottenere degli ottimi prodotti senza avere un effetto negativo sul portafoglio. In quel supermercato si possono trovare prodotti sia freschi che biologici. Infine, i prezzi sono molto convenienti. La catena è famosa anche per le sue settimane etniche in cui propone dei prodotti provenienti da tutto il mondo. Inoltre, vende una grande varietà di articoli che vanno dai prodotti alimentari fino a quelli per la casa senza però dimenticare l’elettronica e l’abbigliamento.

Nel corso degli anni Lidl ha saputo costruirsi un’ottima brand reputation fondata su alcuni pilastri fondamentali come la sostenibilità, l’innovazione e la qualità. Ogni articolo che troviamo sugli scaffali della catena lidl segue dei criteri di selezione molto rigidi, proprio per far sì che ai clienti sia garantita la massima qualità possibile.

L’elettrodomestico da non perdere: vi svolterà la vita

Inoltre, la sostenibilità è diventata un topic fondamentale per questa catena di supermercati. Negli ultimi anni è aumentato l’impegno per avere all’interno del supermercato imballaggi riciclabili e diversi prodotti sostenibili. Si sta anche impegnando per ridurre lo spreco alimentare. Proprio parlando di innovazione e offerte imperdibili, ecco che è arrivata un’offerta straordinaria da parte di questa catena.

A soli 11.99 euro, al Lidl è possibile comprare un lavapavimento con nebulizzatore che ha persino un serbatoio portatile. Questo elettrodomestico è molto pratico per lavare i pavimenti. Il serbatoio ha una capacità di 500 ml e al suo interno può essere messa acqua e detergente. Inoltre, nella confezione ci sono anche due panni che possono essere lavati e riutilizzati. Questo elettrodomestico sarà disponibile a partire dall’8 agosto.