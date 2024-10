LIDL, occasione imperdibile: giubbino da uomo da 249€ a 24.99€ | Hai pochissimi giorni di tempo

Non lasciarti scappare l’occasione che LIDL sta offrendo a tutti i suoi clienti, questa volta è davvero imperdibile.

Uno dei prodotti indispensabili per l’inverno, il must have assoluto della stagione, ora ha un prezzo bassissimo, inferiore del 90 % rispetto a quello degli altri brand!

Si tratta di un’offerta strepitosa: sono già tutti in fila davanti ai negozi LIDL per provare ad approfittare della nuova promozione. Non farti battere sul tempo.

Le scorte del prodotto più gettonato del momento non sono infinite, corri a controllare se nel punto vendita più vicino a casa tua c’è ancora qualche articolo.

LIDL, un pezzo imperdibile al 90% in meno rispetto al prezzo delle altre marche

L’inverno è ormai alle porte e, dopo avere salutato la bella stagione e le tiepide giornate d’inizio autunno, è arrivato il momento, per alcuni tanto atteso, per altri molto meno, di fare il cambio di stagione. Ottobre è il mese in cui dire addio a camice e vestiti in cotone colorati ed estivi e far spazio a maglioni e soprabiti. Il pezzo forte dell’inverno è senza dubbio il capotto o il giubbotto, un articolo costoso ma indispensabile per ripararsi dal freddo e dalla pioggia nei mesi più rigidi dell’anno. Purtroppo si tratta, oltre che di un must have a cui nessuno può rinunciare, anche di un capo d’abbigliamento costoso.

In media un buon capospalla invernale da uomo costa circa 250 euro. Chiaramente il prezzo varia in base alla griffe, al tessuto e alle caratteristiche tecniche del prodotto. Per fortuna però ora, grazie all’ultima offerta LIDL, si può risparmiare circa il 90% rispetto al costo di altri giubbini maschili. Scopri la promozione che non puoi proprio lasciarti scappare.

L’offerta sul prodotto più usato di tutta la stagione autunnale e invernale

In tutti i punti vendita della grande catena di negozi a marchio LIDL, a partire dal 30 settembre e fino ad esaurimento delle scorte, è in vendita un giubbino da uomo, perfetto per la stagione invernale e autunnale. Il capospalla LIDL è realizzato in materiale idrorepellente, capace di assicurare un’ottima protezione anti vento.

Il giubbino in offerta è disponibile al prezzo stracciato di 24,99 euro, le misure vanno da S a XL ed è disponibile in tre diverse varianti di colore: verde, grigio e nero. Guardando ai prezzi dei prodotti analoghi di fashion brand come, Calvin Klein, North Sails e Hugo Boss è innegabile che sia un risparmio di circa 225 euro. Di certo un capo griffato avrà un valore maggiore, legato alla fattura e alla notorietà del marchio in sé ma la grande convenienza di questa offerta ha convinto già tanti clienti LIDL!