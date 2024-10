LIDL, ogni amante della cucina ne sogna uno | Solo per questa settimana a 9.99€: non ne farai mai più a meno

L’offerta LIDL che tutti i clienti aspettavano finalmente è arrivata: il prezzo è da urlo e la convenienza ora è imbattibile.

La nota catena di supermercati a marchio LIDL ha deciso di offrire a soli 9.99 euro al pezzo un articolo di elettronica molto speciale, che sta già andando letteralmente a ruba.

Se ti interessa averlo a casa corri anche tu in uno dei punti vendita del brand, perché la promozione è valida solo fino a esaurimento delle scorte di magazzino.

Chi ama la cucina è pazzo di questo elettrodomestico! Se anche tu hai bisogno di un alleato ai fornelli, sappi che puoi trovare il prodotto in questione tra gli scaffali dei negozi LIDL, a partire dal giorno 7 ottobre 2024. Non farti scappare questa preziosa occasione di risparmio.

LIDL, l’offerta da capogiro sull’elettrodomestico indispensabile in cucina

La nota catena di supermercati LIDL è diventata un vero e proprio punto di riferimento irrinunciabile per chi cerca qualità e convenienza. Oltre all’offerta di prodotti alimentari e della GDO infatti, i negozi LIDL, presenti in tutta Italia, propongono ogni settimana referenze a prezzi imbattibili. Si tratta di offerte a tempo indicate nel volantino cartaceo e digitale, valide su calzature, abbigliamento, accessori, capi sportivi, utensili per la casa, per il giardinaggio e piccoli e grandi elettrodomestici.

Questa volta l’offerta è di quelle da urlo, perché si tratta di un oggetto che non si può non avere tra gli scaffali della cucina ed è per questo che l’offerta LIDL sta riscuotendo così tanto successo. Corri a scoprire di che cosa si tratta e recati in uno degli store LIDL più vicini a casa tua.

Il tritatutto Silvercrest a soli 9.99 euro

L’oggetto che sta già andando letteralmente a ruba è il tritatutto elettrico, dotato di pulsante turbo e un disco emulsionante appositamente creato per montare la panna incluso. La potenza dell’elettrodomestico è di 260 Watt e il marchio è Silvercrest. ha ben tre anni di garanzia e inoltre è disponibile in tre diverse varianti di colore molto di tendenza, pensate per abbinarsi alla perfezione a ogni arredo di cucina. Il tritatutto infatti è in vendita nelle colorazioni bianco, sabbia e nero.

Il tritatutto elettrico consente di sminuzzare verdure, frutta, erbe aromatiche, aglio, cipolla e tutto quello che occorre per le preparazioni in cucina, dai piatti più semplici e comuni fino alle ricette più raffinate. Dunque se vuoi approfittare per portare a casa tua l’alleato perfetto ai fornelli, sbrigati: la promozione è valida solo fino a esaurimento scorte.