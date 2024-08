LIDL, ogni settimana compri l’acqua ma non sai chi la produce | Adesso puoi scoprirlo: rimarrai a bocca aperta

Acqua LIDL, ecco chi la produce: nessuno dei clienti lo sa

Oggi come oggi c’è un’ampia gamma di supermercati tra cui scegliere, per la propria spesa settimanale o mensile. C’è chi preferisce andare nei supermercati più blasonati come Coop, Esselunga o Carrefour così da avere un’ampia gamma di prodotti di marca tra cui scegliere e c’è chi invece si affida ai cosiddetti discount come LIDL, Aldi o Eurospin che, però, sebbene offrano prodotti a prezzi vantaggiosi non si deve pensare che lesinino sulla qualità.

A seconda di ciò che si desidera, infatti, si può scegliere una o l’altra tipologia di supermercato. La scelta, inoltre, va anche in base alla vicinanza rispetto a casa o al luogo di lavoro e alle esigenze specifiche: può essere, infatti, che per qualche soggetto intollerante o che segue una dieta particolare un supermercato sia più fornito di un altro.

Oggi, però, parliamo di LIDL e nello specifico dell’acqua in bottiglia, che tutti comprano per la sua convenienza e comodità. Ecco chi la produce: quando lo sanno, tutti i clienti rimangono sconvolti.

Chi produce l’acqua che vende LIDL

LIDL è uno dei supermercati più frequentati, in Italia. Nei suoi scaffali si trovano prodotti vari e adatti ad ogni esigenza, nonché ad ogni disponibilità economica. Inoltre, in questo supermercato non si trovano solo prodotti alimentari ma anche tessili, di arredamento, tecnologici o di ferramenta, quindi si può davvero fare la spesa per ogni esigenza. Uno dei beni più acquistati da ogni famiglia al supermercato è l’acqua e alla LIDL si trova la linea della Saguaro, che viene interamente prodotta in Italia: nonostante il prezzo inferiore rispetto ai marchi più blasonati, si tratta di un’acqua molto apprezzata da tutti, anche per la preparazione dei pasti dei più piccoli.

L’acqua Saguaro è povera di sodio ed ha un residuo fisso di 47 mg/l. A produrla è la Don Carlo e ad imbottigliarla lo stabilimento Contursi Terme, in provincia di Salerno. La società che se ne occupa è la Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur – Morgex.

Alcuni dati sulla LIDL

La LIDL è una catena di supermercati arrivata in Italia all’inizio degli anni Novanta e, ad oggi, si contano 700 punti vendita in tutto il territorio nazionale.

L’azienda, però, è stata fondata nel 1973 da Dieter Schwarz e la sua sede principale si trova a Neckarsulm, in Germania: si tratta di un comune di poco meno di 30mila abitanti, vicino alla città di Stoccarda.