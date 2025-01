LIDL rifà il look alle auto con questo SCONTO pazzesco | Lo richiedi alle casse e dici addio all’autolavaggio, concorrenza al tappeto

Lidl, offerta per la tua auto da non perdere - Fonte Ansa - IlQuotidianodellazio.it

Grazie a questa clamorosa offerta Lidl, potrai dire addio definitivamente all’autolavaggio e avere l’auto sempre pulita.

Un’importante opportunità da non lasciarsi sfuggire arriva proprio dalla grande catena tedesca e questa volta riguarda il mondo delle auto.

Lidl da sempre attento alle esigenze dei suoi consumatori, negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta propendo prodotti concorrenziali ad un prezzo a dir poco vantaggioso.

Quindi se sei stanco di spendere tanti soldi per il lavaggio delle auto, ora finalmente da Lidl potrai trovare la soluzione giusta ad un costo accessibile.

Questa offerta lanciata dal gruppo infatti, ti permetterà di rendere il tuo mezzo più accogliente e curato riuscendo allo stesso tempo a migliorare la tua esperienza di guida.

L’offerta Lidl che sta andando a ruba in questi giorni

Sappiamo bene che mantenere pulita un’auto oltre ad essere una questione estetica è fondamentale per evitare l’accumulo d polvere e sporco che potrebbero danneggiare carrozzeria e provocare danni alla vernice nel tempo. E’ anche vero però, che lavare spesso l’auto presso un’autolavaggio comporta inevitabilmente una spesa non indifferente viste le attuale tariffe. Come riporta thewardrobe.it, per risolvere a questo problema Lidl, a partire dal 6 gennaio, ha proposto due prodotti indispensabili: i tappetini antiscivolo e coprisedili universali. Si tratta di un modo ottimale per per proteggere gli interni della tua auto senza spendere una fortuna. I tappetini antiscivolo e il set di coprisedili universale infatti, sono perfetti per mantenere puliti e ordinati i tuoi interni, offrendo al contempo un tocco di praticità e stile.

Con linee di taglio predisposte, i tappetini possono essere adattati facilmente a qualsiasi auto, garantendo un’aderenza perfetta grazie al fondo antiscivolo. I coprisedili, invece, non solo proteggono i sedili dall’usura, ma sono anche compatibili con veicoli dotati di airbag laterali, offrendo sicurezza senza compromessi. Entrambi i prodotti hanno una misura universale, per cui non dovrai preoccuparti di modelli o dimensioni specifiche. Inoltre, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile, rappresentano una scelta intelligente per tutti gli automobilisti attenti ai dettagli. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare il comfort e l’aspetto della tua auto con pochi euro. Scopriamo il prezzo e tutte le caratteristiche nel prossimo paragrafo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questi due articoli imperdibili.

Lidl, due articoli imperdibili per la tua auto ad un prezzo super

Uno dei vantaggi principali dei tappetini auto di Lidl è che una volta posizionati rimangono saldamente al loro posto grazie al fondo antiscivolo, eliminando il fastidio di tappetini che si spostano continuamente durante la guida. Le loro dimensioni sono:

Parte anteriore: 71 x 44,5 cm (entrambi i lati).

Parte posteriore: 42 x 44 cm (entrambi i lati).

Realizzati con materiali di alta qualità, resistenti e facili da pulire, i tappetini sono l’ideale per chi desidera mantenere la propria auto sempre impeccabile, anche durante le giornate di pioggia o neve. Il set coprisedili invece, è composto da ben 12 pezzi, progettati per garantire una copertura totale e uniforme all’interno del tuo veicolo.

Possono essere adattati a:

2 sedili anteriori.

Sedile posteriore.

5 poggiatesta.

Inoltre, sono facili da installare e rimuovere e il tessuto di alta qualità è l’ideale ance per chi ha bambini o animali. Il prezzo imbattile disponibile, dal 6 gennaio è: Set tappetini antiscivolo (4 pezzi): solo 6,99 € al set; Set coprisedili universale (12 pezzi): solo 12,99 € al set. Non perderti questa offerta, rimangono ancora pochi pezzi!