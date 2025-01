LIDL, tutti comprano la carne qui e il motivo è pazzesco | Altro che ristoranti gourmet, questa è l’ECCELLENZA low cost

Ti sei mai chiesto da dove proviene la carne LIDL? Probabilmente la sua provenienza ti lascerà davvero di stucco!

Uno dei fattori fondamentali quando facciamo la spesa, è indubbiamente la provenienza degli alimenti soprattutto quando si parla di prodotti come la carne.

Lidl da anni, è molto attento a questo aspetto, offrendo ai suoi clienti prodotti convenienti senza mai comprometterne la qualità.

La strategia principale della nota catena è proprio qualità e convenienza, tanto che nei suoi punti vendita, ogni prodotto è oggetto di cura e selezione accurata.

Quindi che si tratti di verdura, latticini o carne, non fa differenza poiché il gruppo tiene conto non solo delle tasche degli italiani ma anche del rispetto delle loro esigenze. Soffermandoci proprio sulla carne, la sua origine potrebbe davvero sorprenderti.

Lidl, convenienza e qualità

Sono tantissimi i consumatori che si chiedono come sia possibile che Lidl possa avere dei prezzi così vantaggiosi e offrire allo tempo una qualità molto alta. La risposta è nella gestione oculata della catena di approvvigionamento e in una strategia di marketing che punta a ridurre i costi superflui. In questo modo, Lidl riesce a garantire prodotti freschi e di alta qualità a prezzi accessibili, senza dover ricorrere a compromessi.

Tutto questo è chiaro ed evidente nel settore della carne, dove la catena di supermercati si affida a fornitori selezionati, molti dei quali sono conosciuti per la loro eccellenza. Al contrario di quanto si possa pensare, non tutta la carne è prodotta in Germania. Da dove arriva quindi? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Ecco la provenienza della carne LIDL

In realtà, basterebbe leggere le etichette per scoprire la reale provenienza della carne che è tutt’altra di quella che ci si potrebbe aspettare. Infatti, come riporta ispacnr.it, la maggior parte della carne offerta da Lidl in Italia è di origine italiana. Le etichette dei prodotti LIDL possono essere definite una una vera e propria carta d’identità della carne, poiché tutte le informazioni principali l’origine, i metodi di allevamento e la lavorazione sono riportate in maniera precisa. Lidl, è molto attento alla trasparenza e alla chiarezza offrendo la possibilità ai suoi clienti di sapere esattamente cosa stanno acquistando.

Quasi la totalità della carne venduta da Lidl in Italia, proviene da allevamenti italiani. Questo vale per i tagli di manzo, maiale e agnello, tutti allevati e lavorati seguendo le rigorose normative italiane, tra le più severe al mondo in termini di qualità e sicurezza alimentare. A fare eccezione è solo la carne di pollo, che in alcuni casi può provenire dalla Germania. Tuttavia, anche in questi casi, la carne rispetta elevati standard di qualità, conformi alle normative europee. In conclusione, la carne che metti nel carrello di Lidl non proviene solo da allevamenti lontani ma è anche il risultato di una filiera italiana ben strutturata che contribuisce tra le altre cose, a sostenere la nostra economica locale.