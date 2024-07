LIDL, un prezzo del genere non si era mai visto: con soli 6€ arredi una stanza | Sembra assurdo ma è tutto vero

Se vuoi arredare la tua casa con gusto, ma non vuoi spendere un patrimonio corri da LIDL: c’è un’offerta pazzesca.

Nella nota catena di supermercati e punti vendita di prodotti per la casa e generi alimentari, in questi è giorni è possibile trovare un pezzo d’arredamento a prezzi davvero stracciati.

Con soli 6 euro puoi dare un tocco di novità al balcone, al terrazzo o anche al salone e alla tua cucina.

Finalmente è arrivato il modo economico per regalare uno stile green e alla moda agli ambienti domestici: ecco il prodotto che sta andando a ruba alla LIDL.

LIDL, l’offerta imperdibile per dare un tocco di colore e freschezza a tutta la casa

LIDL da sempre offre soluzioni economiche per l’arredo, il giardinaggio, oltre che per la spesa di articoli sportivi e generi alimentari e casalinghi. La nota catena di discount e supermercati è u punto di riferimento per tantissimi clienti italiani. Con i suoi store sparsi su tutto il territorio nazionale, da sud a nord, è da anni e anni la scelta per chi cerca la convenienza ma non vuole rinunciare all’originalità e alla qualità.

Proprio negli ultimi giorni LIDL ha lanciato una promozione imbattibile. Si tratta di un’offerta speciale sull’acquisto di un oggetto di arredo, un dettaglio green capace di arricchire di carattere e di stile tutti gli ambienti della casa. Migliaia di clienti sono già in fila davanti ai negozi LIDL per accaparrarsi questo prodotto unico al modico prezzo di sei euro. Scopriamo di che cosa si tratta.

Sei Sempervivium a 5,99 euro

L’articolo LIDL che sta andando letteralmente a ruba è un set di 6 Semprevivium. Si tratta di una pianta sempre verde che richiede poca manutenzione. Come suggerisce il nome stesso infatti, è capace di resistere anche in condizioni difficili e con poca idratazione e può vivere sia esposta direttamente ai raggi del sole che all’interno, senza luce solare diretta. Questo significa che può essere sfruttata sia in ambienti formali come uffici o studi, pubblico come negozi o centri sportivi che in casa , dalla cucina al soggiorno, dal bagno al terrazzo.

La forma caratteristica delle sue foglie è molto elegante e conferisce ai diversi ambienti della casa un tocco di ricercata raffinatezza nonostante il prezzo modico. Come si legge sul sito web ufficiale di Lidl infatti, la si può trovare nei punti vendita a partire da giovedì 1 agosto. Il set di sei piantine è scontato e costa solo 5,99 euro. La disponibilità del prodotto è garantita fino a esaurimento scorte.