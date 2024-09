LIDL, vestito da donna da 80€ a soli 9.99€: l’offerta dell’anno è stata lanciata | Pochi giorni alla scadenza

Lidl ha lanciato un’offertissima da non perdere, infatti a soli 9,99 € potrete acquistare un pezzo che sta andando a ruba

Tra i più grandi supermercati presenti al mondo vi è senza dubbio Lidl. La grande catena europea, è molto diffusa in Italia ed è tra le più apprezzate dai consumatori, proprio grazie alla sua variegata offerta di prodotti.

La qualità delle sue referenze è molto alta, prova ne sono il comparto dei formaggi e dei derivati del latte così come anche le ottime proposte dei salumi, della carne e del pesce, tutti offerti a prezzi davvero vantaggiosi che difficilmente si trovano in altre catene alimentari.

Una via di mezzo tra un discount e un supermercato, Lidl vede la presenza di grandi marche ed ogni settimana propone una serie di offerte per ogni suo settore.

Infatti, nella lista del suo volantino, non manca mai l’inserto del fai da te, con macchinari per il giardinaggio, per l’auto, la cucina, giochi per bambini in legno tanto graditi e anche abbigliamento ad un prezzo conveniente.

Tra i vantaggi della catena c’è anche quella di poter ordinare online e ritirare il prodotto in negozio a prezzo di spedizione pari a zero. Questa opzione è molto comoda soprattutto quando nel negozio il prodotto è finito. Scopriamo l‘ultima offerta, davvero imperdibile.

Lidl, l’offerta da non farsi scappare

Quando si tratta di prodotti di qualità e ad un costo vantaggioso, Lidl sa sempre come stupire i suoi clienti. Che siano alimentari o di altro genere, la merce presente all’interno dei punti di vendita è sempre una garanzia. Questa volta il noto discount ha voluto ancora una volta sorprendere i suoi fedelissimi inserendo nel suo volantino un capo che in altri negozi ha un costo quasi quadruplicato rispetto al suo.

Si tratta del vestito in canapa da donna, cotone biologico venduto a soli 9,99€. Si ricorda che lo stesso abito, in un qualunque altro negozio si aggira intorno agli 80€ e poco più. Le misure disponibili vanno dalla 38 – 48. Insomma, questa è un offerta davvero imperdibile non lasciartela scappare, corri da Lidl!

Perché conviene scegliere un tessuto in canapa

La canapa è una fibra tessile naturale estratta dall’omonima pianta erbacea della specie cannabis sativa, una pianta che fiorisce in aree con climi temperati (come l’Italia). Molti consumatori cercano caratteristiche di comfort e longevità quando scelgono un indumento, così che l’elevata resistenza all’abrasione, e la possibilità di essere miscelata con altre fibre tessili, fanno del tessuto in canapa una scelta davvero competitiva.

Le grandi qualità del tessuto in canapa sono riconosciute da migliaia di anni di applicazioni. Inoltre, un aspetto importante è che la canapa è una fibra tessile ecologica che non necessita di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti durante la sua coltivazione: attira pochi parassiti.