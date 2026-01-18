Linea Cassino–Roma, treni fermi dal 6 all’8 febbraio: stop su Roccasecca–Colleferro e bus sostitutivi, cosa cambia

Dal 6 all’8 febbraio i pendolari diretti verso Roma dovranno fare i conti con una sospensione della circolazione ferroviaria legata ai lavori sul sovrappasso della nuova stazione di Frosinone: uno stop che interesserà i Frecciarossa e alcune corse regionali nella tratta Roccasecca–Colleferro, proprio nel cuore dei flussi quotidiani casa-lavoro.

Stop ai treni dal 6 all’8 febbraio: cosa cambia per chi viaggia da Frosinone verso Roma

L’interruzione programmata riguarda un punto delicato del cantiere: il sovrappasso previsto nel progetto di rinnovo della stazione, intervento che impone finestre di lavoro in sicurezza e, quindi, lo stop di alcune corse. Secondo le informazioni diffuse in queste ore, i convogli saranno regolari da Roma fino a Colleferro, poi il collegamento proseguirà con servizi sostitutivi su gomma nelle giornate interessate, soluzione che punta a limitare i tempi di attesa e a garantire comunque un corridoio di mobilità per studenti e lavoratori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sovrappasso della nuova stazione di Frosinone: perché i lavori richiedono la sospensione

Il sovrappasso non è un dettaglio accessorio. È un’infrastruttura pensata per collegare i due fronti di stazione, migliorare gli accessi e rendere più fluidi i percorsi pedonali. In un aggiornamento dedicato al progetto, RFI ha descritto un sovrappasso pedonale di circa 57 metri con copertura e pannelli fotovoltaici, elemento che racconta l’impostazione complessiva del restyling: accessibilità, sicurezza, sostenibilità e servizi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È in questo quadro che si inseriscono le interruzioni: lavorare su strutture che insistono sull’area ferroviaria significa ridurre al minimo i rischi, anche al costo di qualche giornata di stop. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bus sostitutivi e informazione ai pendolari: le richieste dal territorio

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha confermato che disagi sono possibili e che l’obiettivo è accompagnare l’interruzione con soluzioni alternative, a partire dai collegamenti sostitutivi su autobus, ipotesi considerata per il collegamento Frosinone–Colleferro nelle giornate del blocco.

Sul fronte politico, il consigliere Vincenzo Iacovissi ha chiesto comunicazioni puntuali e una sospensione il più breve possibile, perché su questa linea ogni ora pesa su turni, appuntamenti sanitari e tempi di rientro.

In concreto, la partita si gioca sulla chiarezza: orari aggiornati sui canali di vendita, avvisi in stazione, indicazioni sui punti di fermata dei bus e tempi reali di percorrenza.

Nuova stazione e piazzale Kambo: il cantiere corre verso il 2027 e cambia lo Scalo

Lo stop di febbraio è una tessera di un progetto più ampio: la consegna della nuova stazione è indicata entro fine 2027 e, secondo quanto riportato, i lavori procedono anche in anticipo rispetto al cronoprogramma.

In parallelo prosegue il completamento di piazzale Kambo, destinato a pedonalizzazione e a funzioni che vanno oltre il semplice transito: ufficio turistico, centro culturale, punto vendita di prodotti locali negli edifici ex demanio, con l’idea di trasformare l’area in una porta urbana più ordinata, vivibile e orientata ad accoglienza e servizi.

Un’impostazione che il Comune ha già illustrato come parte di una riqualificazione più larga, collegata alla stazione e al quartiere.

Disagi di pochi giorni, effetti concreti: cosa aspettarsi e come organizzarsi

Per chi prende il treno ogni mattina la durata limitata dello stop non basta a cancellare l’impatto: tempi più lunghi, cambio mezzo, maggiore affollamento sui bus, necessità di anticipare la partenza. Il consiglio pratico è semplice: verificare in anticipo il proprio itinerario sui canali ufficiali, controllare eventuali variazioni di fermate e prepararsi a una gestione “a catena” degli orari, perché un ritardo sul bus può riverberarsi su coincidenze e appuntamenti.

Dall’altra parte, il territorio chiede che l’interruzione resti davvero circoscritta e che l’organizzazione dei servizi sostitutivi sia all’altezza di una linea che, ogni giorno, tiene insieme Ciociaria e Capitale.