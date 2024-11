Linea dura a Latina: due D.A.Spo per contrastare la violenza negli eventi sportivi

La Polizia di Stato di Latina ha adottato provvedimenti esemplari per garantire la sicurezza pubblica e prevenire episodi di violenza legati al mondo sportivo. Due decreti di D.A.Spo (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) sono stati emessi nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, sottolineando l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine durante gli eventi sportivi.

Un D.A.Spo “Fuori contesto” per un 53enne di Latina

Il primo provvedimento riguarda un 53enne residente a Latina, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati, tra cui rissa, violenza privata e traffico di sostanze stupefacenti. La sua condanna definitiva a tre anni per quest’ultimo reato è ancora in corso di esecuzione.

Il D.A.Spo emesso nei suoi confronti rappresenta una misura “fuori contesto”, introdotta dal Decreto Sicurezza bis. Questa normativa consente di prevenire comportamenti violenti anche in assenza di episodi specifici legati ad ambienti sportivi, basandosi su un’analisi probabilistica derivata dalla gravità dei precedenti penali. Il provvedimento impedisce all’uomo di accedere a contesti sportivi per tre anni, limitando la sua potenziale pericolosità in eventi ad alto rischio.

Cinque anni di D.A.Spo per un vicepresidente di squadra di Gaeta

Il secondo caso riguarda un 48enne di Gaeta, vicepresidente di una squadra di calcio delle serie minori. Durante una partita, l’uomo si è reso protagonista di un comportamento provocatorio, dirigendosi verso la zona riservata ai tifosi ospiti e incitandoli con atteggiamenti istigatori. Questa condotta ha scatenato una reazione immediata da parte dei tifosi avversari, che hanno tentato di superare le recinzioni divisorie, scongiurata solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

La gravità del gesto, unita a precedenti analoghi – l’uomo era già stato destinatario di un D.A.Spo in passato – ha portato il Questore a emettere un nuovo divieto di accesso ai campi sportivi per la durata di cinque anni. L’urgenza del provvedimento è stata giustificata anche dalla carica rivestita dal soggetto, che avrebbe potuto rappresentare un ulteriore pericolo durante le attività sportive.

La linea dura della Polizia

I due provvedimenti riflettono l’impegno della Polizia di Stato di Latina nel contrastare comportamenti violenti e pericolosi, non solo durante le manifestazioni sportive ma anche attraverso un’azione preventiva mirata. L’applicazione del D.A.Spo “fuori contesto” rappresenta un importante strumento per anticipare e ridurre i rischi legati a individui con un passato criminale rilevante.