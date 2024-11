Linea ferroviaria Viterbo-Roma: treno urta un veicolo, circolazione sospesa

Un incidente sulla linea ferroviaria Viterbo-Roma ha causato la sospensione della circolazione tra le stazioni di Capranica e Vetralla. L’episodio è avvenuto alle 8 di questa mattina, lunedì 11 novembre, intorno alle 8:00, quando un treno regionale ha urtato un veicolo rimasto fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello era regolarmente funzionante al momento dell’impatto, ma le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora sotto indagine.

Appena avvenuto l’incidente, sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana, personale sanitario e le forze dell’ordine. Gli operatori hanno lavorato in condizioni delicate per mettere in sicurezza l’area e fornire assistenza ai passeggeri e al personale ferroviario coinvolto. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti gravi, anche se alcuni passeggeri hanno riportato lievi contusioni e sono stati sottoposti a controlli precauzionali.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per tutta la mattinata, e alle 10:00 i sanitari erano ancora impegnati sul luogo dell’incidente. L’intervento dei tecnici ferroviari è stato essenziale per iniziare i lavori di rimozione del veicolo dai binari e per ripristinare, il prima possibile, la regolare circolazione dei treni. Le autorità stanno indagando per chiarire il motivo per cui l’automobile non sia riuscita a liberare l’area in tempo e se ci siano state eventuali negligenze o problemi tecnici.