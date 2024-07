Linea FL4 Roma Termini-Velletri/Albano/Frascati, circolazione treni sospesa dal 23/07 al 31/08

Trenitalia ha annunciato l’esecuzione di importanti lavori di ammodernamento e rinnovamento tecnologico che interesseranno la linea ferroviaria FL4. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ha comunicato che dal 23 luglio al 31 agosto verranno effettuati lavori lungo la linea FL4 che richiederanno la sospensione della circolazione ferroviaria.

Questi lavori interesseranno le tratte Ciampino-Velletri, Ciampino-Albano e Ciampino-Frascati. La decisione di effettuare tali interventi durante questo periodo è stata presa considerando il minor traffico pendolare dovuto alla chiusura delle scuole per le vacanze estive, minimizzando così l’impatto sui viaggiatori quotidiani.

Servizio bus sostitutivi

Previsto servizio bus tra le stazioni di Ciampino e Velletri, Ciampino e Albano, Ciampino e Frascati.

Alcuni treni regionali della relazione Roma-Cassino effettuano fermata per servizio viaggiatori anche a Ciampino.

Sospensione treni tra Zagarolo e Roma Termini

Inoltre, il 24 e 25 agosto 2024, saranno effettuati lavori di potenziamento infrastrutturale a Ciampino, causando la sospensione della circolazione ferroviaria anche tra le stazioni di Zagarolo e Roma Termini.

Sistema ERTMS

Gli interventi sono mirati all’introduzione del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System) sulla linea FL4. Questo avanzato sistema di supervisione e controllo del distanziamento dei treni promette miglioramenti significativi in termini di affidabilità, puntualità, velocità e sicurezza.

L’ERTMS è già in uso sulle linee ad alta velocità e RFI prevede di estenderlo progressivamente a tutta la rete regionale entro il 2036, coprendo 16.800 chilometri di infrastrutture ferroviarie.

Il progetto richiede un investimento di 45 milioni di euro, finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Oltre all’installazione del sistema ERTMS, durante l’interruzione della circolazione verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria, inclusi il rinnovo dei binari, interventi ai passaggi a livello e lavori alla Galleria Mariana tra Ciampino e Frascati.

Anche la stazione di Ciampino sarà oggetto di interventi significativi: l’innalzamento del primo marciapiede per migliorare l’accessibilità ai treni, l’installazione di nuovi infissi, arredi, segnaletica, tettoie e sedute sulla prima banchina. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria anche per gran parte delle altre stazioni e fermate delle linee FL4. Il valore complessivo di queste attività ammonta a oltre 9,5 milioni di euro.

Per informare adeguatamente i viaggiatori dell’interruzione, RFI ha predisposto, già dal 19 giugno, annunci sonori e video sui monitor delle stazioni interessate. Inoltre, nella prima settimana dell’interruzione, nella stazione di Ciampino sarà presente personale di assistenza alla clientela per distribuire locandine informative.

Questi interventi rappresentano un passo fondamentale verso il miglioramento della rete ferroviaria regionale, garantendo in futuro un servizio più efficiente e sicuro per tutti i viaggiatori. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi e vi invitiamo a consultare i canali ufficiali di Trenitalia per ulteriori informazioni.