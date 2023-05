Lirica, a Cagliari Beatrice Venezi sul palco con la maglia del team calcio

(Adnkronos) –

La maglia rossoblu numero 10 con il suo nome le era stata donata qualche giorno fa, quando era stata ospite del Cagliari Calcio e aveva incontrato i giocatori e il mister Claudio Ranieri. E così, Beatrice Venezi ha restituito il favore sul palco del Teatro Lirico della città dove ieri sera, al termine della rappresentazione de 'La Traviata' (in scena nel capoluogo sardo dal 26 maggio al 4 giugno), è uscita per salutare il pubblico indossando la maglia con i colori del team Cagliari Calcio. Ovazione da parte del pubblico, che ha gradito moltissimo la partecipazione della direttrice d'orchestra alla lotta della squadra impegnata nel tentativo di risalire nuovamente in Serie A. In platea, a sentire la Venezi e gli artisti de 'La Traviata', anche buona parte del team Calcio del Cagliari. Tra loro Gianluca Lapadula, l'attaccante peruviano autore della doppietta che sabato ha permesso al Cagliari di passare il primo turno dei playoff contro il Venezia. La Venezi era andata ad Assemini, presso la sede del Cagliari Calcio, per celebrare la partnership del Cagliari con il Lirico e L’Unione Sarda, ed aveva chiesto di poter assistere a un allenamento. Favore subito 'ricambiato' dalla squadra del Cagliari. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata