Liste d’attesa nel Lazio, dal 1° febbraio cambia il Recup: priorità alla Asl di appartenenza

Dal prossimo 1° febbraio il sistema di prenotazione regionale per visite ed esami si prepara a cambiare rotta: la prima data utile non sarà più proposta automaticamente su tutto il territorio del Lazio, ma verrà individuata seguendo un criterio di territorialità. La misura è in attesa di approvazione in Giunta regionale nei prossimi giorni e punta a rendere più “accettabili” gli appuntamenti offerti dal Recup, riducendo il numero dei dinieghi e migliorando l’efficienza delle agende.

Liste d’attesa nel Lazio, come cambia il Recup con la priorità territoriale

Oggi, chiamando il Recup, l'operatore comunica al cittadino la prima disponibilità temporale per quella prestazione, anche se l'appuntamento cade in una struttura lontana o in un'area diversa da quella di cura abituale. Dal 1° febbraio, invece, l'algoritmo selezionerà sì la prima data utile, però dentro confini più stretti: in prima battuta verranno considerate le strutture della Asl di appartenenza. Per chi è seguito dalla Asl Roma 1, ad esempio, il sistema cercherà prima nelle sedi ricadenti nel relativo territorio.

Se nessuna proposta risultasse idonea o disponibile in tempi coerenti, il secondo livello di ricerca allargherà il raggio alla Capitale nel suo insieme, includendo Asl Roma 1, Asl Roma 2 e Asl Roma 3. Solo dopo si potrà arrivare a un perimetro più ampio, con logiche che la Regione intende rimodulare proprio per diminuire lo scarto fra “prima data disponibile” e “appuntamento che il cittadino davvero accetta”.

Liste d’attesa nel Lazio, la linea della Regione e le ragioni della stretta sugli ambiti

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha spiegato che il provvedimento nasce dall'esigenza di restringere l'"ambito di garanzia", così da assegnare gli appuntamenti nel contesto della Asl di riferimento e non più in modo indistinto sull'intera regione. La Giunta si appresta quindi a formalizzare un cambio di impostazione: non solo tempi, ma anche prossimità e coerenza territoriale con i percorsi assistenziali.

Sul piano politico-istituzionale, la scelta viene presentata come un tassello del lavoro regionale sulle liste d’attesa. Il punto, in concreto, è contenere un fenomeno che pesa sulle agende e sulla percezione del servizio: la prima proposta del Recup spesso non coincide con le esigenze reali del paziente, che finisce per rifiutare, riprovare, rinviare o rivolgersi altrove.

Liste d’attesa nel Lazio, cosa dicono i dati sui rifiuti delle prenotazioni Recup

Alla base della “rivoluzione” ci sono studio e monitoraggio delle motivazioni di rifiuto registrate dagli operatori. L’analisi riferita agli addetti evidenzia un quadro composito: nel 29% dei casi il diniego riguarda la data, giudicata non adatta. Nel 15% il paziente vorrebbe un medico specifico e in un ulteriore 15% preferirebbe una determinata struttura sanitaria: richieste che, nella prassi, spesso rimandano a prestazioni in intramoenia.

Seguono altre cause che raccontano il rapporto quotidiano con il servizio sanitario: l’11% rifiuta per distanza; nel 10% si tratta di follow up o prese in carico in strutture dove si è già in cura, situazioni che non dovrebbero passare dal Recup generale ma dai Cup delle singole aziende o presìdi; l’8% indica una data specifica suggerita dal medico curante. C’è poi un 6% in cui pesa la semplice “non gradibilità” della struttura proposta, indice di quanto contino fiducia e abitudini nella scelta del luogo di cura.

Un dato merita attenzione perché smentisce letture semplicistiche: anche quando la prima proposta non viene accettata, nel 64% dei casi la prenotazione finisce comunque dentro i tempi di garanzia previsti dalla priorità indicata in ricetta. Il problema, quindi, non è soltanto "quanto si attende", ma come si incastra l'offerta sanitaria con bisogni, spostamenti, continuità clinica e preferenze dei pazienti.

Liste d’attesa nel Lazio, effetti attesi: meno rinunce, più continuità, agende più efficienti

Il criterio territoriale mira a un obiettivo operativo: ridurre le rinunce che rallentano il sistema. Ogni “no” riapre una ricerca, impegna gli operatori, allunga i tempi di risposta e, soprattutto, lascia scoperte alcune disponibilità che non vengono sfruttate in modo pieno. Se la prima proposta è più vicina alla residenza o al luogo di cura, aumenta la probabilità che venga confermata.

In prospettiva, la misura potrebbe favorire anche la continuità assistenziale: visite, controlli e diagnostica eseguiti nel bacino della Asl di riferimento facilitano collegamento con specialisti, cartelle cliniche, percorsi di presa in carico e follow up. È un passaggio che interessa in modo particolare le aree metropolitane, dove l’offerta è ampia ma la mobilità interna può trasformarsi in un ostacolo pratico.

Liste d’attesa nel Lazio, il nodo delle mancate disdette e il sistema di recall

Resta però un fattore che la Regione considera decisivo nel rallentare lo smaltimento delle liste d’attesa: il mancato annullamento dell’appuntamento da parte di chi decide di svolgere l’esame altrove. Se lo slot non viene disdetto, resta occupato e non torna disponibile per altri pazienti.

Il sistema di recall è già attivo: parte circa un mese prima con telefonate, messaggi e la possibilità di annullare anche tramite app. Eppure, il comportamento scorretto continua a produrre effetti a catena sulle agende. In questo contesto, la territorialità può migliorare l’adesione iniziale, ma l’efficienza complessiva passa anche da regole chiare, responsabilità individuale e procedure semplici di disdetta.

Liste d’attesa nel Lazio, reazioni attese e passaggi istituzionali dopo la Giunta

L’approvazione in Giunta regionale è il passaggio formale che porterà il nuovo impianto nelle prenotazioni dal 1° febbraio. Poi inizierà la fase più delicata: la verifica sul campo, con l’adeguamento delle agende, l’informazione ai cittadini e l’allineamento dei Cup aziendali per i casi di presa in carico già avviata.

Il tema delle liste d’attesa resta uno dei più sensibili per chi vive e lavora nel Lazio: ogni modifica del Recup incide su percezione del diritto alla cura, equità di accesso e fiducia nelle istituzioni sanitarie. La Regione punta a ridurre i rifiuti e arrivare a una copertura sempre più ampia delle prestazioni nei tempi previsti. Il banco di prova sarà la capacità del nuovo criterio di territorialità di trasformare una “prima data disponibile” in un appuntamento realmente fruibile, senza perdere di vista le priorità cliniche indicate dai medici.