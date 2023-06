Listeria nel vitello tonnato, richiamati 2 lotti: ecco quali

(Adnkronos) – Richiamati "per rischio microbiologico per presenza di Listeria monocytogenes" due lotti di vitello tonnato, entrambi prodotti da Piatti Freschi Italia Spa in uno stabilimento di Caresanablot nel Vercellese. La misura riguarda il lotto L017313903 di Vitel Tonnè Il Buongustaio 200g S6 (data di scadenza 28 giugno 2023) e il lotto L018314203 di Vitel Tonnè Viva la Mamma 180g S12 (scadenza 21 luglio 2023). La raccomandazione, si legge sugli avvisi riportati online dal ministero della Salute, è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

