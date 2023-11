Lite tra cartomanti a Trastevere, una delle donne finisce in carcere

(Adnkronos) – Lite tra cartomanti a Trastevere, a Roma. I carabinieri della Stazione Trastevere hanno eseguito un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di una 54enne romana con l'accusa di atti persecutori. Il 19 novembre scorso i carabinieri impegnati nei controlli della movida trasteverina erano intervenuti in piazza Sant’Egidio per una lite animata tra due cartomanti: la prima, 61 anni, aveva denunciato di aver subito da parte della 54enne intimidazioni e violenze fisiche allo scopo di non permettere alla vittima di svolgere la stessa attività nella stessa piazza. Ragion per cui, alla 54enne i carabinieri avevano notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. A causa, però, delle ripetute inosservanze della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, i carabinieri hanno notificato alla 54enne il provvedimento cautelare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata