Litorale romano, giro di vite dei Carabinieri contro i furti su auto in sosta: arresti e denunce

I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno intensificato l'attività di contrasto ai furti su auto in sosta lungo il litorale romano, fenomeno che negli ultimi mesi aveva registrato un aumento sensibile, soprattutto in alcune aree individuate come più a rischio.

Furti su auto in sosta lungo il Litorale romano

Attraverso un'attenta analisi degli episodi e delle fasce orarie in cui i colpi venivano messi a segno, i militari hanno predisposto una serie di servizi di controllo mirati, con l'obiettivo di prevenire e reprimere i reati predatori che colpiscono residenti e turisti.

L’operazione ha già portato a risultati concreti: tre persone arrestate e due denunciate in pochi giorni, a conferma dell’efficacia della strategia messa in campo.

Gli arresti ad Acilia

Un primo intervento significativo è avvenuto nei giorni scorsi ad Acilia, dove i Carabinieri hanno arrestato due giovani, sorpresi durante un tentativo di furto su auto. L’azione si inserisce nella cornice dei controlli straordinari predisposti sul territorio, mirati a presidiare soprattutto i parcheggi e le aree più esposte, dove spesso vengono lasciati veicoli carichi di bagagli o effetti personali.

Gli arresti sono stati convalidati e gli indagati dovranno rispondere di furto aggravato, mentre le indagini proseguono per verificare se possano essere collegati ad altri episodi simili avvenuti nella zona.

Santa Marinella, valigia rubata da un’auto in sosta

Nella mattinata successiva, a Santa Marinella, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà un 23enne di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato subito dopo aver asportato una valigia dal bagagliaio di un’auto parcheggiata in strada.

Il tentativo di fuga è stato immediatamente interrotto dai militari, che hanno recuperato la refurtiva e restituito il bagaglio al legittimo proprietario. Per il 23enne è scattata una denuncia per furto aggravato, e la sua posizione resta ora al vaglio della magistratura.

Ostia Antica, furto nei pressi del Parco Archeologico

Pochi giorni prima, un altro intervento era stato portato a termine dai Carabinieri della Stazione di Ostia Antica. In questo caso, un uomo era riuscito a impossessarsi di alcune valigie custodite all’interno di un’autovettura lasciata in sosta nei pressi dell’ingresso del Parco Archeologico di Ostia Antica.

Per introdursi nel veicolo aveva rotto un deflettore delle portiere posteriori, ma il tentativo non è passato inosservato. I militari sono riusciti a bloccarlo poco dopo, recuperando la refurtiva e impedendo che potesse dileguarsi.

Civitavecchia, ladro sorpreso dentro l’auto

Sempre a Civitavecchia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso un uomo mentre era ancora all’interno di un’autovettura parcheggiata lungo una strada del centro. Il soggetto stava rovistando tra gli oggetti personali lasciati a bordo quando è stato bloccato in flagranza. Anche in questo caso, sono scattati i provvedimenti di rito e le indagini per ricostruire l’eventuale coinvolgimento in altri episodi simili.

Alta l’attenzione dei Carabinieri sul fenomeno

Gli episodi registrati a Ostia, Acilia, Santa Marinella e Civitavecchia confermano come i Carabinieri stiano mantenendo alta l’attenzione su un fenomeno che incide in maniera significativa sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

I furti su auto in sosta rappresentano infatti un reato particolarmente diffuso nelle aree di passaggio e nei luoghi turistici, dove i malintenzionati approfittano spesso della distrazione o della fretta degli automobilisti.

L’azione coordinata delle diverse Compagnie dell’Arma, attraverso pattugliamenti mirati e presidi rafforzati, punta a ridurre le opportunità di furto e ad assicurare alla giustizia i responsabili.

Per tutte le persone coinvolte nelle operazioni – arrestate o denunciate – vale il principio della presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.