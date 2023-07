Livorno, bambina di 11 anni colpita al parco da pallino di piombo alla nuca

(Adnkronos) – Una bambina di 11 anni è stata colpita da un proiettile alla nuca a Livorno mentre giocava in un parco pubblico sabato sera. In un primo momento era sembrato un pallino di plastica sparato da ignoti, probabilmente con una pistola o un fucile ad aria compressa, e quindi la bimba era stata medicata e poi dimessa dal pronto soccorso. Ma l'altra sera la bambina continuava ad avere mal di testa e dopo una tac in ospedale è stato estratto un pallino di piombo conficcato nel cuoio capelluto. La bambina è stata nuovamente medicata e dimessa con sette giorni di prognosi. La vicenda è stata resa nota dal quotidiano 'Il Tirreno'. La polizia ha avviato un'indagine sull'accaduto, con gli agenti della squadra mobile della questura che stanno conducendo gli accertamenti. —[email protected] (Web Info)

