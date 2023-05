Livorno, carabiniere sferra calcio in faccia a uomo in arresto: il video choc

(Adnkronos) – Dopo il video della donna colpita da agenti di polizia locale a Milano con manganelli e spray al peperoncino, un altro video girato a Livorno sta facendo il giro del web creando polemiche. Nelle immagini, diffuse dalla pagina Welcome to Favelas, si vede un carabiniere che sferra un calcio in faccia a un giovane arrestato per furto. Nel video si sente il ragazzo che urla: "Così no, così no. Mi state facendo male". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

