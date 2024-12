Lo chiamano Bonus EXTRA ed è la bomba del 2025 | Per richiederlo devi già compilare tutto, occhio a non dimenticare questo dettaglio

Richiedi subito il nuovo bonus extra e ottieni il prezioso contributo dello Stato italiano per il prossimo anno.

Non c’è tempo da perdere: solo così puoi portarti a casa un bel gruzzoletto, da utilizzare per coprire le spese del 2025.

Scopri come fare a diventare titolare del bonus extra, non lasciarti scappare questa occasione unica: il fondo è di ben 30 milioni di euro.

Il Governo ha già stanziato i fondi ma l’indennità sarà garantita solo ai cittadini italiani che presentano determinate caratteristiche.

Non tutti potranno avvalersi del beneficio del Governo. Verifica se tu sei tra coloro che potranno contare sul bonus extra del 2025.

Bonus Extra, come fare a ottenere il contributo statale

Come si legge su www.quotidiano.net, grazie al Fondo Dote Famiglia, verranno stanziati circa 30 milioni di euro, provenienti dal Fondo per le esigenze di spesa indifferibili. A questo fondo lo Stato italiano potrà attingere per elargire il bonus extra nel corso del prossimo anno. Il nuovo bonus extra 2025 permetterà a tante famiglie italiane di coprire una delle voci di spesa più importanti e più cospicue del budget famigliare e assicurerà un enorme risparmio. Sarà garantito ai cittadini con figli minorenni, in quanto la ratio con cui è stato pensato è offrire un supporto concreto a vantaggio dei cittadini più giovani.

Come è già accaduto in passato per gli altri bonus erogati dal Governo italiano dunque, la misura economica sarà riservata solo a una determinata fascia della popolazione. Scopri subito chi potrà avvalersi del contribuito statale per il prossimo anno, quali sono i documenti da presentare, a quanto ammonterà e come fare a richiederlo.

A chi è riservata l’indennità del Governo italiano e come richiederla

Il nuovo bonus extra 2025 è dedicato alle spese extrascolastiche e servirà a coprire i costi di percorsi didattici, di informatica o di sport, corsi di lingue e altre attività formativa erogate da enti pubblici. Sarà un’indennità garantita ai cittadini italiani con figli di età inferiore ai 14 anni. Solo i contribuenti che hanno un reddito annuo di 35.000 massimo potranno richiedere il contributo statale. Il bonus corrisponderà a un rimborso, pari a 500 euro all’anno, garantiti a ciascun nucleo familiare che dimostrerà di essere in possesso dei requisiti minimi indispensabili per diventare titolare dell’agevolazione.

Dunque, per inoltrare la domanda occorre presentare la documentazione attestante le spese di formazione sostenute, così da ricevere il rimborso dallo Stato. Il nuovo bonus extra 2025 è cumulabile con altri sgravi fiscali e aiuti economici legati alla genitorialità