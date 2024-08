Lo chiamano il Borgo degli Artisti | Da Roma ci metti meno di un’ora: spettacolo a cielo aperto, la tua anima si rigenera

Se non hai visto questo borgo vicino Roma, corri a visitarlo al più presto. Resterai folgorato dalla sua bellezza.

Sembra uscito da una fiaba, è un posto da sogno in cui tutti vorrebbero vivere. Lasciati ammaliare dal fascino della storia e della natura.

Non è il classico paesino suggerito dagli operatori turistici, ma un posto che sembra essere stato dipinto da un pittore impressionista. Qui i magnifici colori del paesaggio circostante e il silenzio che infonde pace, fanno da sfondo a un comune antico, unico nel suo genere.

Il tempo sembra essersi fermato: ecco il luogo poco distante dalla città eterna che, da quando è stato scoperto, attrae milioni di turisti ogni anno. Non puoi proprio perdertelo.

Roma, il borgo da sogno a pochi passi dalla capitale

I dintorni della città eterna sono pieni di posti belli di grande interesse storico, architettonico, naturalistico e artistico. Borghi antichi, paesini immersi nel verde delle colline laziali, cittadine affacciate sui laghi più splendenti della regione, sono diventati la meta preferita per chi cerca delle oasi di pace, lontane dalle gettonate mete mainstream.

Uno di questi però eccelle e supera tutti gli altri. Per tanto, se vivi a Roma o se sei in partenza verso la città eterna o hai intenzione di pianificare una gita nel Lazio, annota subito il suo nome. Viene chiamato il Borgo degli artisti. Non puoi perdertelo: ecco dove si trova e perché merita almeno una visita.

Dove si trova il luogo magico poco distante dalla città eterna

Il borgo da sogno vicino Roma è Calcata, qui tra vicoli antichi pavimentati con pietra di Tufo, e paesaggi incantati ci si perde. Lo sguardo resta incantato di fronte a uno degli scorci più suggestivi di tutta Italia. Il comune di Calcata si trova nella provincia di Viterbo, a soli 40 chilometri da Roma. In altre parole, servono solo 60 minuti di auto per raggiungere Calcata partendo dalla città eterna, dunque guidando dalla capitale verso questo luogo ameno ci si ritrova di fronte a uno spettacolo di storia e natura senza uguali.

Il soprannome Borgo degli artisti è dovuto alla presenza di artigiani locali che lavorano il legno e la ceramica. Il borgo è un agglomerato di edifici antichi, arroccato in cima a una scoscesa rupe della Valle del Treja e questa particolar conformazione del territorio unita alla morfologia della cittadina laziale, rende il panorama indimenticabile. Questo posto è così notevole e speciale da essere stato anche nominato “Bandiera Arancione” dal Toring Club.