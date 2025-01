Lo chiamano il borgo della BERSAGLIERA e qui si respira aria pura | I muri parlano e le storie sono da togliere il fiato

Se ami i posti che raccontano la storia allora il borgo della Bersagliera fa di certo al caso tuo. Organizza una gita al più presto.

Borgo della Bersagliera, il luogo per rivivere la storia e l’arte del Bel Paese

L’Italia è davvero ricca di borghi suggestivi che andrebbero visitati almeno una volta nella vita. Il Lazio non fa affatto eccezione. Anzi, si potrebbero trascorrere anni e anni a scoprire tutte le bellezze del territorio. C’è un piccolo Comune che rappresenta un’eccezione in quanto a unicità e bellezza. Si tratta di un suggestivo borgo che senza dubbio merita almeno una visita.

Uno dei motivi validi per organizzare una gita qui è che ha ospitato il set cinematografico di una delle opere della settima arte più acclamate di tutta la storia del cinema italiano. Si tratta un esempio di neorealismo che ancora oggi fa parlare e che continua a suscitare applausi e riconoscimenti internazionali. Il paesino di cui parliamo in occasione dei 70 anni dall’uscita del film ha organizzato tanti coinvolgenti festeggiamenti ufficiali. Il borgo però è apprezzatissimo anche per tante altre ragioni e lascia ogni visitatore a bocca aperta. Scopri dove si trova.

Il Comune del Lazio impresso nella memoria degli amanti del cinema e non solo

Qui hanno girato il film Pane, amore e fantasia, che ha fatto scoprire al grande pubblico il talento della bravissima attrice Gina Lollobrigida, che interpretava il celebre personaggio femminile La Bersagliera. Il Borgo della Bersagliera è incastonato tra la verdeggiante Valle del Sacco e i Monti Simbruini e sorge sotto la Rocca medioevale dei Colonna.

Il suo nome è Castel Pietro Romano. Si trova in provincia di Roma e sia local che turisti sono attratti dagli scorci panoramici, dal centro storico e dalle bellezze architettoniche, come l’eremo della Beata Margherita Colonna. Anche l’antica Chiesa di San Pietro Apostolo merita di certo una visita. Se si parte da Roma, per raggiungere Castel Pietro Romano occorre guidare meno di un’ora e un quarto, perché dista appena 47 km dalla capitale d’Italia.