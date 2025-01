Lo chiamano il PAESE di 90 anime ed è a due passi da Roma | Luogo perfetto per una gita con amici e parenti

Se hai voglia di una fuga dal caos, allora è il momento di visitare il Paese di 90 anime. Ritroverai te stesso.

Il Paese di 90 anime è un tesoro di bellezza autentica. vai alla scoperta di una delle vere gemme del Lazio.

Nel cuore della regione si trova un paesino amato da chi apprezza il contatto con la natura, l’aria buona e gli scorci da cartolina.

Scopri il Comune laziale dove il relax è garantito. Qui non serve nemmeno spegnere il telefono, il digital detox è assicurato.

Lascia perdere le mete mainstream e affollate, i negozi e le strade trafficate e concediti un’esperienza fuori dal comune.

Paese di 90 anime, il posto speciale dove il relax è assicurato

Il Lazio è davvero ricco di meraviglie e non si tratta solo di quelle dell’epoca romana o delle bellezze della capitale. Questa regione è piena di Borghi di interesse storico, naturalistico e artistico. Tra tutti si distingue un piccolo Comune davvero molto speciale.

Si trova in provincia di Rieti e si erge alle pendici del Monte Di Cambio. Qui si respira un’aria buona e la vita scorre lenta. La particolarità di questo Comune è che il Paese è davvero popolato da poche decine di anime ma nonostante ciò rappresenta un’attrazione turistica molto forte sia per chi abita nel Lazio sia per i tanti appassionati di trekking e dei piaceri della tavola. La zona laziale di cui parliamo infatti, offre numerosi percorsi che si possono fare a piedi per provare, e magari anche immortalare con la macchina fotografica, scorci da cartolina. Se stai cercando un posto ideale per una fuga dal caos, scopri di quale borgo si tratta.

Il Comune in cui puoi entrare a contatto con la natura e scoprire la bellezza autentica

Il piccolo e prezioso Comune di cui parliamo si trova ad appena due passi da Roma, più precisamente a due ore d’auto, perché dista dalla capitale circa 126 km. Il Paese di 90 anime è una frazione di Leonessa, luogo noto per il Palio di velluto, una manifestazione dalle origini antiche improntata sulla rievocazione storica e dedicata a Margherita d’Austria. Il borgo laziale in questione si chiama Albaneto e ogni anno qui si svolge il Wine Festival, un appuntamento imperdibile per chi ama il buon vino e le specialità enogastronomiche locali.

La cittadina Albaneto si è sviluppata attorno al Castello di Poggio Lupo risalente al VII-VIII secolo, nel territorio che oggi viene chiamato “La Rocchetta”. Visitare questo borgo è un’avventura unica per ritrovare un contatto con la natura e fare esperienza dell’autentica pace dei sensi.