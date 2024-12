Lo chiamano il paesello delle 18 TORRI e sembra sospeso nel tempo | Si trova a pochi minuti da Roma: qui scoprirai una storia unica

Il paesello delle 18 torri sembra essere sospeso nel tempo e si trova a pochi minuti da Roma. Fate una gita fuori porta qui…

Poco lontano dalla Capitale, abbiamo una città lontana dal caos e immersa nel fascino della campagna. Questo è un borgo davvero incantevole che sembra essere uscito da un libro di fiabe per bambini. Infatti, proprio in virtù del suo aspetto ha conquistato una fama degna di rispetto.

In molti chiamano questo piccolo borgo il “paesello delle 18 torri”. Già da questa definizione riusciamo a percepire l’immenso fascino della cittadina. Questo posto si trova arroccato su una collina ed è circondato da dei paesaggi bellissimi.

Inoltre, si respira per le sue stradine quasi un’atmosfera di immobilità che riporta indietro nel tempo. Inoltre, il paesino è pieno zeppo di mura antiche, torri medievali e piccole stradine. Queste ci permettono di conoscere le storie del suo splendido passato, centro strategico e pieno di vita culturale.

In questo borghetto si respira un’atmosfera unica nel suo genere. Qui l’arte e l’architettura si fondono in modo totalmente armonioso con la natura che circonda il posto. Andare nel borghetto significa veramente rallentare, staccare la spina e conoscere un posto fatto di grande autenticità. Inoltre, è veramente vicinissimo a Roma.

Non perderti il borgo delle 18 torri

Dunque anche se vi trovate nella capitale, questo posto è perfetto per fare una fuga romantica. Il posto di cui vi stiamo parlando altro non è che Boville Ernica. Un piccolo gioiello in provincia di Frosinone, a pochi passi da Roma. Questo è diventato anche uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Boville Ernica è un borghetto veramente unico nel suo genere che si trova a pochi passi da Roma.

Questo, infatti, è estremamente caratteristico in quanto ha una cinta muraria ben conservata dalla quale si ergono ben 18 torri, tutte quante rimaste identiche nella struttura. Queste si alternano in una forma quadrata e rotonda. La struttura difensiva fu costruita intorno al XII secolo.

I motivi delle sue caratteristiche

Questa struttura difensiva testimonia l’importante ruolo storico avuto dalla città in passato. Infatti, proprio la sua rilevanza e la ricchezza andava protetta dai nemici esterni. Quando si passeggia per il centro storico, si può restare ammaliati dalla Chiesa di San Pietro Ispano.

Qui dentro c’è addirittura un prezioso mosaico che viene attribuito a Giotto e un bassorilievo fatto da Sansovino. Inoltre, nella città di Boville Ernica ci sono anche degli stupendi palazzi nobiliari e dei reperti archeologici che ci mostrano le origini preromane. Il nome della città deriva dal dio Bove, della tradizione pelasgica.