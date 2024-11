Lo conoscono tutti, è il TEST di Harry Potter | Se ami il mondo della stregoneria, sei nel posto giusto: fai le tue scelte e scoprirai il tuo lato oscuro

Se ami Harry Potter non puoi assolutamente perderti questo test. Questo è l’occasione giusta per scoprire qual è il tuo lato oscuro.

Sono davvero tantissimi i test che oggi è possibile trovare sul web. Molti di questi riescono ad attirare un gran numero di persone proprio per la loro capacità di rivelare degli aspetti caratteriali poco conosciuti.

E’ come se attraverso questi strumenti si andasse ad analizzare in qualche modo l’io interiore della persona. I test infatti, riescono a scatenare un’emozione nell’utente che si riflette poi nelle loro scelte. In base alla scelta dell’utente si delinea una parte della sua personalità che molto probabilmente non avrebbe mai analizzato in modo spontaneo

Il bello di questi test è che sono predisposti in maniera divertente così da mantenere sempre alta la concentrazione. Solitamente si basano sulla presenza di immagini o di domande pensate appositamente da esperti. Il loro scopo è riuscire a decifrare gli aspetti complessi della mente umana.

E’ bene ricordare che pur non trattandosi di test scientifici ma di semplici passatempo, risultano comunque utili per conoscersi meglio.

Non perderti questo magico test di Harry Potter

La saga di Harry Potter è un successo planetario a cui si rimane legati anche da adulti. Con il suo mondo magico fatto di avventure indimenticabili è riuscito a far incassare ben 9 miliardi di dollari nel mondo. Oltre i tantissimi giochi dedicati ai bambini ispirati alla saga, ora ad avere successo è anche il suo Test. Si tratta di una forma di intrattenimento divertente, che permette di scoprire il lato oscuro di chi lo esegue.

In particolare, ripropone un momento epico di Harry Potter nel quale il Cappello parlante assegnò al mago la casa Grifondoro. Allo steso modo, questo test si basa su una serie di domande poste all’utente la cui risposta determinerà la Casa di Hogwarts corrispondente.

Il Test di Harry Potter, scopri subito il tuo lato oscuro

Come riporta illibraio.it, il test in questione, prevede 14 domande a risposta multipla. Alcune sono molte specifiche e riguardano proprio un aspetto personale o magari un pensiero sull’amicizia.

Altre invece si riferiscono alla scuola di Hogwart in generale e ad alcune magie. La prima ad esempio chiede proprio ” Come passeresti il tempo dopo una dura giornata di lezioni a Hogwarts?”. Dopo aver risposto a tutte le domande il test delinea la personalità emersa associandola ad un personaggio di Harry Potter. Ora quindi non ti rimane che rispondere alle domande e scoprire subito qual è il tuo lato oscuro!