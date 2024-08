Lo consigliano anche i medici, ma prima di mangiarlo pensaci due volte | È un alimento chiave della dieta mediterranea

È riconosciuto da medici e nutrizionisti di tutto il mondo che la dieta mediterranea sia il regime alimentare più equilibrato e benefico

Tante volte abbiamo avuto modo di ascoltare medici, dietisti e nutrizionisti tessere le lodi sperticate della cosiddetta dieta mediterranea, il regime alimentare più diffuso nei Paesi dell’Europa meridionale e in particolare in Italia. Un vero e proprio modello da seguire e replicare il più possibile.

Alimenti e cibi come olio, parmigiano, pomodoro, pastasciutta e pesce sono l’architrave di un regime alimentare ormai ampiamente consolidato, che secondo parecchi studi condotti negli anni da scienziati e ricercatori è la massima garanzia per mantenersi in buona salute e favorire uno stile di vita sano ed equilibrato.

In effetti esistono evidenze scientifiche secondo cui gli abitanti dell’area dell’Europa mediterranea vivono più a lungo rispetto ad altri e soffrono meno di altri di problematiche quali l’obesità e il sovrappeso. Attenzione però, perché non è tutto oro quello che luccica.

Tra gli alimenti più importanti della cucina mediterranea è presente, senza ombra di dubbio, il miele. Nell’immaginario collettivo non v’è nulla di più sano di un alimento naturale come quello prodotto dalle api, che poi utilizziamo in cucina nei modi più svariati.

Dieta mediterranea, fate attenzione: questo alimento è da evitare

In realtà il prezioso e gustosissimo nettare di colore simile all’oro può rappresentare una terribile insidia per la nostra salute. Si tratta di una notizia a dir poco sconvolgente e per molti aspetti sorprendente, ma purtroppo ampiamente verificata.

A rendere il miele una potenziale minaccia per la nostra salute sono proprio le api, inconsapevoli portatrici di tale invisibile insidia. Nel momento in cui raccolgono il nettare dai fiori le api si trovano ad affrontare piante trattate con svariate sostanze chimiche nocive, meglio conosciute come pesticidi.

Dieta mediterranea, attenzione a questo tipo di miele: può essere devastante

L’allarme fatto scattare da medici e scienziati è legato al fatto che queste terribili sostanze finiscono direttamente nei vasetti di miele che troviamo sugli scaffali dei supermercati. E le analisi approfondite effettuate su 14 tipi di miele hanno rivelato una realtà sconcertante: in tutti erano presenti tracce di glifosato, un pesticida tra i più controversi.

A destare maggiore preoccupazione è però la presenza di Amitraz, un veleno utilizzato per combattere gli acari che infestano spesso le arnie. La soluzione a questo problema di estrema gravità è una sola: scegliere prodotti biologici e certificati. Gli scienziati non hanno dubbi.