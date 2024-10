Lo fa ogni mattina: Maria De Filippi, una cosa del genere era impensabile | Il rituale ‘segreto’ è venuto a galla

Maria De Filippi è tornata alla grande nella nuova stagione televisiva di Mediaset. E ora emerge un lato inedito della sua vita privata

Un ritorno ad altissimi livelli, come i vertici di Mediaset speravano, sostenuti peraltro da basi solide. La nuova stagione dei programmi targati Maria De Filippi è iniziata sulla stessa falsariga della precedente, un successo suffragato da indici di ascolto più che lusinghieri.

Sia “Amici” che “Uomini e Donne” sono partiti con il piede giusto facendo registrare uno share da applausi e consentendo all’azienda del ‘Biscione’ di stracciare l’agguerrita concorrenza delle altre emittenti.

Nell’immaginario collettivo l’autrice e conduttrice milanese è una super professionista che dedica l’intera giornata al suo intenso lavoro e poco o nulla alla vita privata. La realtà però è ben diversa da quella che milioni di telespettatori credono: anche la stakanovista Maria De Filippi riesce a ricavare spazi preziosi da dedicare solo a se stessa.

Da quando è scomparso l’uomo al fianco del quale ha vissuto per quasi trent’anni, Maurizio Costanzo, la conduttrice milanese si è chiusa ancora di più nella sua privacy, riuscendo a tenere la sua intimità lontana da occhi e orecchie indiscrete.

Maria De Filippi, da non crederci: non lo fa quasi nessuno

Gli attimi di assoluto relax coincidono per la De Filippi con le prime ore del mattino, quando Roma è ancora immersa nella quiete del sono dei suoi milioni di abitanti. La conduttrice di Mediaset si alza prestissimo e approfitta dell’aria più fresca per compiere una full immersion nella natura.

Nessuno o quasi però è a conoscenza di quella che ad oggi è la sua più grande e autentica passione, tenuta quasi nascosta nel corso degli anni. L’autrice di “Amici“, “C’è posta per te” e “Uomini e Donne” ama alla follia i cavalli.

Maria De Filippi, la mattina è il suo momento d’oro: non ci sono alternative

Dunque tutte le mattine all’alba ‘Queen Mary‘ sale in sella al suo splendido cavallo, Overseas, per compiere la sua passeggiata quotidiana. Il modo migliore per ricaricare le batterie e affrontare l’intensa giornata lavorativa che l’attende.

Ai piani alti di Mediaset sono a dir poco entusiasti dell’avvio sprint delle due storiche trasmissioni ideate da Maria. Anzi, si ha chiara la percezione che nelle prossime settimane gli ascolti non possano fare altro che crescere ancora.