Lo hanno tolto dal mercato | DISASTRO Conad a pochi giorni da Natale: buttalo via subito se è nella tua dispensa

Una brutta notizia riguarda i supermercati Conad a pochissimi giorni dalle festività natalizie. L’allarme è stato raccolto dai consumatori

Come si può rischiare di compromettere il Natale a pochi giorni dai consueti cenoni natalizi. Nelle ultime ore infatti è scattato un allarme relativo all’ennesimo richiamo alimentare verificatosi in questo tormentato 2024.

Un’annata in cui in più occasioni il Ministero della Salute è intervenuto per imporre il ritiro dai banchi dei supermercati di un determinato tipo di prodotto inquinato dalla possibile presenza di microrganismi patogeni.

Per evitare qualsiasi rischio alla nostra salute il richiamo alimentare diventa l’unica strada percorribile e il ritiro dei lotti sospetti una soluzione inevitabile. Un evento che in questo 2024 si è verificato più volte riguardando i cibi più disparati.

Dalla carne al pesce passando per gli insaccati e per alcuni prodotti del settore dello scatolame. I controlli, per fortuna sempre molto rigorosi, non hanno risparmiato nessuno e garantito la salute di tutti i consumatori.

Disastro Conad, questo prodotto faceva gola a tutti: scatta il ritiro immediato

Quest’ultimo richiamo ha coinvolto direttamente il marchio italiano più celebre della grande distribuzione, vale a dire il marchio Conad che ha ritirato in fretta e furia uno dei prodotti più richiesti dai consumatori in questo periodo prenatalizio.

Stiamo parlando dell’Insalata Capricciosa, uno sfizioso preparato a base di maionese e verdure molto simile alla classica insalata russa. La causa di questo richiamo è un concreto sospetto di rischio microbiologico, come accennato in precedenza.

Disastro Conad, questo prodotto non lo rivedrete più: a Natale si cambia menù

È opportuno chiarire come il provvedimento del ritiro non riguarda tutti i lotti presenti sugli scaffali dei supermercati ma solo uno, il lotto 24304. Contestualmente al ritiro il Ministero della Salute ha lanciato un accorato appello a tutti i cittadini che hanno già acquistato l’Insalata Capricciosa.

A pochi giorni dal Natale molte persone hanno probabilmente già acquistato questo prodotto con l’obiettivo di realizzare gustosi e intriganti antipasti. Per evitare sgradevoli e pericolose conseguenze è necessario che tutti coloro che lo hanno in casa si affrettino a riportarlo nello stesso punto vendita Conad in cui lo hanno acquistato. I rischi per la salute non sono marginali: si va dalla semplice e comune indigestione a problemi gastrointestinali piuttosto seri. Se si vuole trascorrere un Natale sereno e in salute è bene ascoltare l’appello del Ministero ed evitare danni pericolosi per il nostro organismo.