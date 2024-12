“Lo hanno ucciso”: cala il silenzio a La Volta Buona | La Balivo trattiene a fatica le lacrime, non ne sapeva nulla: tragedia familiare

Testimonianza drammatica a La volta buona, il talk condotto da Caterina Balivo. Una celebre attrice ha raccontato un evento devastante

Continua a far parlare di sé ‘La volta buona‘, l’ormai tradizionale talk show condotto su Rai Uno dal lunedì al venerdì da Caterina Balivo. La conduttrice e showgirl di origini napoletane ha come al solito intervistato personaggi legati al mondo dello spettacolo.

Come in realtà ha più volte sottolineato la stessa Balivo lo schema delle sue interlocuzioni con gli ospiti ricalca più che altro quello di una vera e propria conversazione, con l’ospite di turno che spesso si lascia andare a qualche confessione importante.

È accaduto spesso e continua ad accadere che l’interlocutore di turno riveli episodi del passato che hanno segnato la sua vita o quella delle persone a lui più care. Evento che si è verificato puntualmente nel corso dell’ultima puntata.

Un’attrice molto nota ma ultimamente meno impegnata rispetto al passato ha confessato che alcuni anni fa la figlia rimase vittima di un gravissimo episodio di cronaca nera, un fatto che le provocò un vero e proprio trauma.

La volta buona, una tragedia che fa gelare il sangue: tutti i dettagli

L’attrice ed ex showgirl in questione è la bella Alessia Merz che ha svelato come la figlia fu indirettamente coinvolta in un omicidio. È stata la Balivo in persona a presentare il drammatico racconto della sua interlocutrice: “Alessia Merz purtroppo racconterà una tragedia che ha vissuto la figlia. Un ragazzo della sua comitiva oggi non c’è più perché fu ucciso da un suo coetaneo“.

La volta buona, Caterina Balivo resta senza parole: il racconto mette i brividi

È stata dunque la volta di Alessia Merz spiegare nei dettagli quei drammatici avvenimenti: “Mia figlia era amica di amici di questo ragazzo, che tra l’altro è andata di mezzo per difendere un altro suo amico…Queste due bande con coltelli si sono ritrovate…E questo vuol dire che sono usciti di casa già predisposti“.

È scontato sottolineare quanto questa tragedia abbia segnato la vita della ragazza. La Merz ha raccontato quasi in lacrime i momenti tragici vissuti dalla figlia: “Ha vissuto malissimo questa vicenda. Era vicino a scuola sua e diceva che fosse un ragazzo stupendo, tranquillo. Il fatto che abbia difeso l’amico fa capire quali fossero i suoi valori“.