Lo metti dove vuoi e rinfreschi la casa: boom di vendite da LIDL | Dalle altre parti ti costa il doppio

In questi giorni di caldo record, il metodo efficace per rinfrescare tutta la casa è solo uno. Ti cambierà la vita.

Smetti subito di soffrire e comincia a rinfrescare la tua casa e ogni altro ambiente domestico e non, che vorresti rendere meno torrido e più salubre.

Sono tutti in fila per accaparrarsi lo strumento che consente di dire addio, una volta e per sempre, all’afa e di cominciare a vivere in casa senza il disagio dell’umidità.

Dimentica notti insonni, pomeriggi da capogiro e giornate passate a sudare. Senza spendere una fortuna, puoi riuscire a rinfrescare la casa, anche se non hai gli impianti per i climatizzatori.

Rinfrescare la casa, il rimedio efficace e sicuro per smettere di soffrire il caldo

In questi giorni di afa e colonnine che schizzano verso l’alto, è innegabile che l’condizionata costituisca, purtroppo, per tanti l’unica ancora di salvezza. Non tutti amano i climatizzatori e di certo si tratta di un dispositivo che consuma tanto e che, come tutti gli altri elettrodomestici, contribuisce all’inquinamento ma il clima mediterraneo somiglia sempre di più a quello tropicale e i mesi torridi sono sempre di più.

Per lavorare, riposare, studiare, dormire e per trovare un po’ di refrigerio, quando le temperature sfiorano e in molti casi superano, i 40° non ci sono tante alternative valide al climatizzatore. Per fortuna esiste un rimedio efficace per rinfrescare la casa, anche per chi non ha un impianto con la predisposizione per i condizionatori. Scopriamo il metodo pratico e anche abbastanza economico.

Il climatizzatore LIDL da installare dove vuoi

Ora puoi, finalmente, combattere il caldo e riuscire a rinfrescare la casa senza installare impianti fissi in ogni stanza e senza spendere una fortuna. Anche se ti sembra un sogno, con il climatizzatore portatile 7000 BTU, che è in vendita presso tutti i negozi italiani di LIDL, è un desiderio realizzabile. La sua potenza è di 785 W e si può regolare a proprio piacimento impostando una temperature che va da un minimo di 16 °C fino a 31 °C. Inoltre, la funzione timer da 24 ore, consente di impostare lo spegnimento automatico. La capacità del contenitore dell’acqua è di mezzo litro, quindi si può restare un’intera giornata senza dover svuotare il serbatoio dell’acqua.

Il climatizzatore portatile di cui parliamo si può trovare nei punti vendita LIDL al prezzo di 149 euro e si sposta in qualsiasi stanza dell’abitazione o ambiente dell’ufficio. Le rotelle consentono di trasportarlo agevolmente da una camera all’altra per rinfrescare laddove c’è n’è bisogno e non disperdere energia. Oltre a raffreddare gli ambienti domestici, aiuta a migliorare la qualità dell’aria in casa.