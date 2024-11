Lo paghi pochissimo ma scalda alla grande | Prezzo folle di 12.99€: in pratica te lo regalano

Risolvi il problema del freddo una volta e per tutte e con pochi euro: ora puoi avere la soluzione a un prezzo folle.

La catena di supermercati più famosa d’Italia, e non solo, ha deciso di mettere in vendita l’apparecchio più utile dell’inverno a un costo mai visto prima.

Si tratta di uno strumento versatile, che può essere utilizzato per una duplice funzione e per rendere gli ambienti di casa accoglienti e confortevoli.

Solo in questi giorni puoi approfittare dell’incredibile offerta, disponibile in tutti i negozi LIDL.

Scopri di che cosa si tratta e corri nel punto vendita più vicino a casa tua per non perdere la promozione: il prezzo folle è garantito ancora solo fino a esaurimento delle scorte di magazzino.

Prezzo folle per l’apparecchio più amato della stagione invernale

Se anche tu ti stai domandando come tutti, come risolvere il problema del freddo in casa, sappi che sei in buona compagnia. Ora che l’inverno è alle porte sono in tanti coloro che stanno cercando una soluzione per riscaldare gli ambienti domestici, senza dover spendere una fortuna. Con i rincari dei costi del gas infatti, scaldare bene tutta la casa può diventare un autentico salasso.

Se vuoi dire addio alla bolletta da capogiro che paghi per tenere i termosifoni accesi tutto il giorno, puoi provare ad optare per un apparecchio elettrico, che ora ti costa poco più di dieci euro. Si trova negli scaffali dei negozi a marchio LIDL. La nota catena di supermercati e discount presenti in tutta Italia ha lanciato un’iniziativa promozionale imperdibile. Scopri di che offerta si tratta e recati presso uno degli store LIDL vicino a casa tua per approfittarne, prima che sia troppo tardi.

L’offerta LIDL da cogliere al volo

Con la promozione dell’ultimo volantino, LIDL ha scontato di tantissimo il suo termoventilatore. Si tratta di un parecchio comodissimo, poco ingombrante ma particolarmente potente, che può davvero aiutare a risolvere una volta e per tutte il problema del freddo. Il prezzo folle è di soli 12,99 euro.

La nuova offerta LIDL è disponibile a partire dal giorno 7 novembre e fino a esaurimento delle scorte di magazzino. L’apparecchio è dell’azienda Silvercrest ed è utilizzabile anche come ventilatore

Ci sono due livelli diversi di regolazione della temperatura per impostare la temperatura desiderata e raggiunge dai 1000 Watt ai 2000 Watt di potenza. Il termoventilatore si adatta ai diversi ambienti, anche grazie al cavo compreso nella confezione lungo ben 180 cm. Grazie al termoventilatore LIDL puoi tenere calda la casa con meno di tredici euro.