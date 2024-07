Lo paragonano al mare dei Caraibi: ecco il gioiello segreto del Lazio | Non ha rivali nel resto d’Italia

Altro che isole caraibiche, questo posto del Lazio è la meta balneare che supera di gran lunga tutte le altre.

Se vuoi concederti una vacanza da sogno nel cuore dell’Italia allora dovresti andare qui: troverai mare blu e acque cristalline che non hanno nulla da indiare ai posti esotici pubblicizzati dalle agenzie di viaggio.

Questa autentica perla, affacciata sul Mar Mediterraneo, fa gola ai turisti di tutto il pianeta: ecco dove si trova e perché fanno a gara per visitarla.

Se stai per partire alla scoperta del Lazio, non lasciarti sfuggire il posto con le spiagge più belle di tutta la regione. Una volta che lo avrai scoperto, vorrai tornarci tutta la vita.

Lazio, la meta balneare che invidia ai Caraibi

A largo delle cose della regione Lazio, e più precisamente nel Mar Tirreno centrale, proprio di fronte al Golfo di Gaeta, c’è un’isola meravigliosa, nota per le sue calette e per le rocce chiarissime, a picco sul mare. Le sue le acque cristalline e trasparenti conferiscono a questa location da sogno i colori di un paesaggio da cartolina, da portare tra i ricordi.

Si tratta di un’isola interamente vulcanica che offre uno spettacolo suggestivo di mare e natura, ed è così bella da diventare negli anni un’attrattiva per tantissimi turisti italiani e non, che fanno a gara per raggiungerla. Scopriamo come si chiama e dove si trova la perla del mar Mediterraneo, che fa invidia alle gettonate isole caraibiche.

L’autentica Perla del Tirreno dalle acque blu

Il gioiello segreto del Lazio che spunta dalle acque del mar Tirreno è Ponza, la maggiore isola dell’arcipelago delle isole Ponziane, di cui fanno parte anche Ventotene, Santo Stefano, Palmarola, Gavi e Zannone. L’isola di Ponza è il paradiso dei viaggiatori sensibili al fascino autentico del mare. Ponza infatti, è molto famosa per le sue acque azzurre, e chi ama le isole piene di verde e natura, con le rocce a picco sul mare, qui resta letteralmente incantato.

L’ideale infatti è spostarsi lungo le coste di Ponza a bordo di una piccola barca, per poter ammirare dal mare la bellezza dell’isola e tuffarsi nelle baie e calette turchesi. Ponza è perfetta anche da girare a bordo di una bici elettrica o di uno scooter. Chi è alla ricerca, oltre che di una meta balneare da sogno, anche del divertimento vista mare, non può non concedersi un aperitivo al Frontone. La meravigliosa Perla del Lazio si raggiunge in appena un’ora e venti di navigazione, con l’aliscafo che parte dal porto di Formia.