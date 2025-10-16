Lo scontrino obbligatorio per le recensioni online: la legge contro i commenti falsi

Il fenomeno delle recensioni false online potrebbe presto avere i giorni contati. La 9ª Commissione del Senato ha approvato un subemendamento che introduce una novità significativa: per poter lasciare una recensione su ristoranti, hotel, negozi o altri servizi sarà necessario dimostrare di essere stati realmente clienti, presentando lo scontrino fiscale.

Recensione solo se dimostri di essere stato al ristorante

Una misura che da anni veniva invocata da consumatori e imprese, stanche di subire danni da commenti ingannevoli o pilotati. Oltre all'obbligo di prova dell'acquisto, il provvedimento introduce anche un limite temporale: la recensione potrà essere pubblicata entro e non oltre 30 giorni dall'esperienza, per garantire freschezza e affidabilità al racconto.

Scontrino fiscale come garanzia di autenticità

L'idea alla base della norma è semplice: solo chi ha usufruito di un servizio può raccontarlo. Per questo, l'autenticità del cliente sarà certificata attraverso lo scontrino, documento che attesta l'effettivo pagamento e consumo. Un passaggio che mira a ridurre drasticamente la diffusione di recensioni fasulle, spesso commissionate da aziende concorrenti o generate da profili falsi.

In pratica, le piattaforme online dovranno implementare sistemi che permettano all'utente di caricare o convalidare lo scontrino, garantendo che dietro ogni commento ci sia un'esperienza reale. Un meccanismo che potrebbe rivoluzionare la credibilità delle recensioni, oggi considerate da molti uno strumento utile ma spesso inaffidabile.

Perché la legge era attesa da tempo

Il tema delle recensioni false è da anni al centro del dibattito. Associazioni di categoria, albergatori e ristoratori hanno più volte denunciato i danni provocati da commenti ingannevoli, capaci di influenzare la reputazione di un locale o la scelta di un servizio in maniera decisiva.

Non è un caso che secondo alcune ricerche, fino a un terzo delle recensioni online potrebbe non corrispondere a esperienze autentiche. La pressione dei consumatori, stanchi di rischiare di farsi guidare da opinioni non genuine, e quella delle imprese, danneggiate dalla concorrenza sleale, hanno spinto le istituzioni ad accelerare. L’approvazione del subemendamento in Senato è quindi il primo passo verso una disciplina più chiara e stringente.

Le conseguenze per piattaforme e utenti

Il nuovo sistema avrà inevitabili ricadute sia per gli utenti sia per le piattaforme digitali. Per i consumatori, la novità rappresenta una garanzia in più: sapere che dietro ogni recensione c’è un acquisto verificato aumenta la fiducia e riduce i rischi di manipolazione. Tuttavia, qualcuno teme che l’obbligo dello scontrino possa rendere più complesso e meno immediato lasciare un feedback.

Per le piattaforme, invece, il cambiamento richiederà investimenti tecnologici per integrare sistemi di verifica rapida. Alcune potrebbero cogliere l’occasione per distinguersi sul mercato, puntando sulla trasparenza come valore aggiunto. Altre, soprattutto quelle più piccole, rischiano di incontrare difficoltà di adattamento.

Favorevoli e contrari allo scontrino obbligatorio per le recensioni

Il provvedimento ha subito suscitato un ampio dibattito. Le associazioni dei consumatori accolgono con favore la novità, sottolineando come il diritto all’informazione corretta sia fondamentale per scelte consapevoli. Le imprese, in particolare nel settore turistico e della ristorazione, vedono nello scontrino un’arma concreta per difendersi da recensioni malevole o concordate.

Non mancano però le perplessità: alcuni critici evidenziano il rischio di esclusione di chi non conserva lo scontrino, o di chi, pur avendo vissuto un’esperienza, non riesce a dimostrarla. Altri temono che il limite dei 30 giorni possa penalizzare recensioni a freddo, magari più ponderate e meno emotive.

Cosa cambia per il futuro delle recensioni online

Se la norma dovesse completare l’iter legislativo, l’Italia sarebbe tra i primi Paesi in Europa a introdurre un sistema di verifica così stringente. Una mossa che potrebbe fare da apripista a regolamentazioni simili in altri Stati membri, soprattutto alla luce delle nuove direttive europee in tema di digital services e trasparenza.

In prospettiva, la misura potrebbe restituire alle recensioni il ruolo originario: quello di strumento genuino, utile per condividere esperienze e orientare scelte, senza che l’opinione di pochi falsi profili comprometta la fiducia collettiva.