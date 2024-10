“Lo sguardo si affievolisce, l’animo muore” | Amadeus stravolto: se ne sono accorti tutti quanti

Amadeus è rimasto coinvolto in un momento a dir poco imbarazzante andato in scena durante il game show da lui condotto, ‘Chissà chi è’

Questo primo scorcio di stagione non sta producendo i risultati che i vertici del gruppo Discovery speravano di ottenere da un pezzo da novanta dell’intrattenimento del calibro di Amadeus. Il conduttore romagnolo era ed è ancora convinto che nonostante il passaggio dalla RAI al canale NOVE i suoi telespettatori più fedeli lo avrebbero seguito.

Invece i fatti, almeno in queste prime settimane, raccontano una verità del tutto diversa. I dati di ascolto del resto non mentono e dicono che ‘Affari tuoi‘ in onda su Rai Uno e condotto da Stefano De Martino sta facendo la parte del leone.

La fascia del preserale vede il dominio della TV di Stato a scapito della concorrenza, compreso il canale NOVE. Ciononostante Amadeus è ancora convinto della bontà della sua scelta e che prima o poi ‘Chissà chi è’ sia destinato a crescere.

In una delle ultime puntate del game show il pubblico ha potuto assistere a un episodio che potrebbe rilanciare alla grande gli ascolti del programma. Si tratta di una clamorosa gaffe che ha coinvolto uno dei protagonisti dell’identità.

Amadeus non se l’aspettava, quanto accaduto ha dell’incredibile: ecco i dettagli

L’uomo nel rispondere a una domanda/indizio ha parlato di una sua vicenda molto personale: “Una volta ho aspettato una ragazza per tre ore perché si era dimenticata di un appuntamento. Però mi è andata bene perché adesso stiamo insieme ed è la mia compagna da nove anni“.

Una storia che ha avuto il classico lieto fine e che ha spinto Amadeus a porre la fatidica domanda: “Come si chiama lei?“. La risposta dell’uomo ha gelato tutti: “Valentina – ha replicato d’istinto salvo poi correggersi -. No, Arianna“.

Amadeus non ci credeva, i social si sono scatenati: tutti i commenti

Amadeus, spiazzato, ha voluto vederci chiaro: “Hai detto il nome di un’altra: chi è? Ti è venuto in mente un altro nome?“. L’identità misteriosa ha risposto palesemente imbarazzato: “È la mia ex”, la classica replica che sapeva più di tentativo in extremis di rifugiarsi in calcio d’angolo..

L’episodio ha scatenato la ficcante ironia degli utenti degli utenti social che hanno preso simpaticamente di mira il giovane ‘gaffeur’. Particolarmente sarcastico il commento di un follower del programma: “Gli è scappato il nome dell’amante, probabilmente noto anche alla ragazza stessa. Notare in particolare lo sguardo che si affievolisce, l’animo che muore“.