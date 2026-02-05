Lo stipendio dei colleghi, è in decreto il diritto a conoscere i salari in azienda

La retribuzione, in Italia, entra in una fase nuova: non più tema lasciato al “si dice”, ma dato che il lavoratore può chiedere e ottenere in forma scritta. Un decreto legislativo in arrivo all’esame del Consiglio dei ministri punta a recepire la direttiva UE 2023/970 e a rendere più verificabile la parità retributiva, con una regola semplice: chi lavora ha il diritto di conoscere le medie salariali delle persone inquadrate nella stessa categoria e i criteri con cui l’azienda costruisce gli stipendi.

Diritto alle medie salariali: risposta scritta entro due mesi

Il cuore della bozza è nell'articolo 7: il lavoratore potrà richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, riferiti alle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Non il salario del collega "con nome e cognome", ma un'informazione aggregata che consente di capire se esistono divari e come si collocano nel tempo. La risposta dovrà arrivare per iscritto entro due mesi, anche tramite rappresentanze o organismi per la parità.

Regole valide per pubblico e privato: platea amplissima

Il provvedimento si applica ai datori di lavoro pubblici e privati e abbraccia una platea molto ampia: dipendenti a tempo indeterminato e determinato, part-time, intermittenti, somministrati, collaboratori, apprendisti, lavoratori domestici e anche dirigenti. È un perimetro che, se confermato, rende la trasparenza un diritto "di sistema" e non un'eccezione legata a singoli comparti.

Criteri che determinano gli stipendi: accesso semplice e verificabile

Un punto sensibile è l’articolo 6: i datori di lavoro dovranno rendere facilmente accessibili i criteri usati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi, oltre a quelli fissati per la progressione economica. Significa che non basterà più evocare “politiche interne”: serviranno criteri leggibili, coerenti, aggiornati e applicati in modo non arbitrario. Per le imprese, è un cambio di cultura organizzativa; per i lavoratori, uno strumento di tutela che può ridurre asimmetrie informative e ricatti impliciti.

Selezioni e assunzioni: stipendio indicato negli annunci e stop alle domande sul passato

La trasparenza non riguarda solo chi è già in forza. L'articolo 5 prevede che lo stipendio iniziale sia indicato negli avvisi e nei bandi con cui si pubblicano opportunità di lavoro. Inoltre il datore non potrà chiedere al candidato quanto guadagnava in precedenza, né acquisire quel dato in modo indiretto, anche affidando la selezione a soggetti terzi. È un passaggio che prova a spezzare un meccanismo noto: la retribuzione di partenza "ancorata" a stipendi storici, spesso più bassi, con effetti che si trascinano per anni.

Parità uomo-donna e contrattazione collettiva: criteri oggettivi e neutri

Sulla parità di genere, l’articolo 4 richiama i contratti collettivi: i sistemi di determinazione delle retribuzioni dovranno basarsi su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, idonei a garantire uguale retribuzione per lavoro uguale o di pari valore. La bozza prevede anche la possibilità che il ministro del Lavoro intervenga con decreti entro il 31 dicembre 2026 per declinare l’attuazione: non un obbligo automatico, ma una leva che potrà orientare la prassi.

Imprese in allerta: ipotesi esenzioni per piccole aziende e più conciliazione

L’impatto organizzativo non è marginale: procedure, sistemi HR, archivi e modelli di comunicazione interna dovranno reggere richieste formali senza generare caos o contenzioso. Da qui le “riflessioni in corso” annunciate dalla ministra Marina Calderone, con l’ipotesi di escludere dagli obblighi più stringenti le realtà con meno di 50 dipendenti e di rafforzare strumenti conciliativi. È il punto di equilibrio politico: garantire diritto e, insieme, evitare che il nuovo impianto diventi una valanga amministrativa soprattutto per chi ha strutture ridotte.

Dati sul divario e correzioni: obblighi per aziende più grandi e sanzioni

Per i datori con almeno 100 dipendenti è previsto l’invio annuale dei dati sul divario retributivo di genere a un organismo di monitoraggio presso il ministero, in vista della pubblicazione. Dopo la pubblicazione, entro sei mesi, il datore dovrà correggere differenze “immotivate”, in particolare quando superano il 5%. Sul fronte sanzionatorio, la bozza richiama le misure dell’articolo 41 del Codice delle pari opportunità (d.lgs 198/2006), con importi che nei casi più gravi possono arrivare a 5.000 euro.