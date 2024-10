Lo volevo da una vita ma costava troppo | Eurospin ti ringrazio: a 9.99€ l’elettrodomestico dei sogni

Eurospin ha lanciato un’offertissima da non perdere, un elettrodomestico costoso ora puoi acquistarlo a soli 9,99€.

E’ ormai da tempo che la pratica di acquistare prodotti online si è diffusa notevolmente tra le persone. Sul web i prezzi sono spesso più bassi rispetto ai tradizionali negozi fisici e la spedizione, così come le condizioni di reso, sono delle volte più vantaggiose.

E’ anche vero però, che questa tendenza può distrarci da quelle che sono le offerte presenti nei punti vendita vicino a noi. Esistono infatti delle realtà, a due passi dalle nostre case, che lanciano offerte a prezzi ancora più bassi dei siti di e-commerce.

Si tratta chiaramente di offerte a tempo limitato e fino ad esaurimento scorte ma vale comunque la pena approfittarne. Un esempio tangibile è proprio il grande discount Eurospin.

La catena non solo offre prodotti alimentari di alta qualità a prezzi contenuti ma presenta al suo interno diversi settori dedicati alla casa, alla cura della persona e degli animali. Inoltre, ogni mese, lancia un volantino con offerte davvero imperdibili. Quello di questo mese propone un elettrodomestico a soli 9,99€.

Corri da Eurospin, questo elettrodomestico lo potrai acquistare a soli 9.99€

Nel volantino Eurospin di questo mese c’è un offerta shock: il Mini tritatutto ricaricabile. Quest’ultimo è senza fili ed è dotato di 2 velocità, 3 lame in acciaio inox che lo rendono ideale per tritare carne, formaggio e molto altro. Il contenitore da 250 ml si presta bene per ogni preparazione. Inoltre, tra le sue caratteristiche principali vi è la ricarica tramite USB (adattatore incluso), con una singola ricarica di 4 ore ti permette di effettuare fino a 15 cicli da 30 secondi. Potenza 30 W. Misure prodotto: 9x9x15 h cm. Tutto questo a soli 9,99 euro. Ricordiamo, che lo stesso elettrodomestico viene venduto dai competitor intorno alla cifra di 100 euro e più.

Eurospin, tra l’altro, offre la possibilità di poter acquistare il Mini tritatutto direttamente online e ritiralo direttamente nel punto di vendita oppure di farlo arrivare direttamente a casa tua. Quindi che aspetti, corri da Eurospin e non perderti questa offerta!

Perché conviene acquistare il Mini tritatutto

Il mini tritatutto ha dato un taglio al passato, permettendo di tritare in maniera semplice e veloce tutti gli ingredienti. Questo elettrodomestico ti permetterà realmente di risparmiare tempo ed è abbastanza piccolo da poterlo lasciare sul piano di lavoro, così è sempre disponibile quando serve.

Ideale per tritare frutta cruda, verdure o frutta secca, sminuzzare prezzemolo o aglio e ridurre in purea frutta e verdura cotte in modo omogeneo.