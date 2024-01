‘Lol Talent show: chi fa ridere è dentro’, svelato il trailer – Video

(Adnkronos) – Prime Video ha svelato il trailer e il poster ufficiale di 'Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro', il nuovo show Original italiano in cinque episodi, disponibile in esclusiva su Prime Video dal 22 febbraio con i primi due episodi, seguiti da due episodi il 29 febbraio e dalla finale il 7 marzo. 'Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro' è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime dove comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere (maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri) si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di 'Lol: Chi ride è fuori'. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus saranno i giurati di questo show, mentre Mago Forest vestirà i panni di presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour tutto italiano che toccherà le città di Milano e Napoli, per le audition, e Roma, per la finalissima che decreterà il vincitore. Ogni episodio, inoltre, avrà una guest star che, unendosi alla giuria, potrà cambiare le sorti di un concorrente. 'Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro' è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

