L’Olio Extra Vergine più buono d’Italia? E’ in Puglia, dove l’aria incontra mare, monte e lago

Nel cuore della Puglia, tra il caldo sole del sud e il fascino rurale delle distese agricole del Tavoliere delle Puglie, si trova l’Azienda Agricola D’Avena, un’eccellenza della produzione agricola italiana. Questa azienda storica, situata ad Apricena in provincia di Foggia, rappresenta l’eredità di una tradizione agricola tramandata da generazioni, che si traduce oggi in un impegno costante verso la qualità e la sostenibilità.

La storia e la filosofia dell’Azienda agricola D’Avena

La tenuta D’Avena si estende su un vasto territorio di 45 ettari, suddivisi in coltivazioni di cereali, ortaggi, legumi e olivi. L’attenzione ai dettagli e il rispetto delle tradizioni si manifestano nell’accurata gestione delle colture: i cereali, che costituiscono il 70% delle coltivazioni, sono selezionati e cresciuti con metodi naturali; ortaggi e legumi, pari al 20% della produzione, sono curati con tecniche agronomiche innovative per garantire prodotti di alta qualità. L’olio extra vergine di oliva, rappresenta il restante 10% della produzione, e anche in questo caso l’azienda D’Avena esprime tutta la sua competenza e il suo legame con il territorio.

L’olio extra vergine di oliva di Puglia: tradizione di eccellenza

La Puglia è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di olio extra vergine d’oliva di altissima qualità, e l’olio dell’Azienda D’Avena è un degno rappresentante di questa tradizione. La varietà principale di oliva coltivata è la Santa Caterina, caratterizzata da una buccia di colore nero intenso e da un bassissimo grado di acidità, una peculiarità che rende questo olio non solo più delicato, ma anche più sano. L’attenzione maniacale nella raccolta e nella lavorazione delle olive è un’altra caratteristica distintiva: le olive vengono raccolte a mano e molite entro 12/24 ore dalla raccolta, preservando al massimo il profilo aromatico e nutrizionale del prodotto.

Un’olio dal gusto unico e dalle proprietà distintive

L’olio extra vergine di oliva dell’Azienda D’Avena è facilmente riconoscibile per il suo colore giallo intenso e per il sapore inconfondibile che ricorda il pomodoro fresco tagliato. Questo carattere distintivo lo rende ideale per un utilizzo a crudo, soprattutto su piatti tipici della cucina mediterranea come bruschette, insalate e zuppe di legumi. La qualità dell’olio risulta arricchita anche dal microclima particolare di questa zona, dove l’aria del mare Adriatico e la freschezza dell’aria del Gargano si incontrano, creando le condizioni climatiche perfette per la coltivazione degli ulivi.

Un’innovazione gustosa: l’olio con limone Femminello del Gargano

Sempre attenta alla sperimentazione e alla valorizzazione dei prodotti locali, l’Azienda D’Avena propone anche una variante innovativa e molto apprezzata del suo olio: un olio extravergine arricchito con limone femminello del Gargano, un limone autoctono non trattato. Durante la lavorazione, il limone viene aggiunto a pezzi direttamente alle olive, rilasciando un aroma fresco e agrumato che si sposa perfettamente con la delicatezza dell’olio. Questa variante è l’ideale per chi cerca un olio dal sapore ricercato, perfetto per esaltare piatti di pesce, verdure alla griglia e insalate di stagione.

Vendita diretta e filiera corta: un valore aggiunto

Una delle caratteristiche che rende l’Azienda D’Avena particolarmente vicina ai suoi consumatori è la vendita diretta dei suoi prodotti, una pratica che permette di garantire freschezza e qualità senza intermediari. Chi prova l’olio D’Avena sa di portare sulla propria tavola un prodotto autentico, che conserva intatti i sapori e i profumi della terra pugliese.

L’Azienda Agricola D’Avena è un esempio di eccellenza nel panorama agroalimentare italiano. Con il suo olio extra vergine di oliva, l’azienda porta avanti una tradizione che è allo stesso tempo innovativa e radicata nel passato, capace di interpretare al meglio l’anima della Puglia. Per chi desidera assaporare un prodotto genuino e apprezzare il vero gusto dell’olio italiano, D’Avena rappresenta una scelta di qualità e di legame profondo con la terra d’origine.