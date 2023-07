Lollobrigida, ‘filiere smettano di competere tra loro’

(Adnkronos) – "Le filiere devono smetterla di competere tra di loro, ma organizzarsi sempre meglio in una visione equa della catena del valore senza una conflittualità che ogni tanto riemerge con una reciproca accusa di speculazione". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida durante il suo intervento all’assemblea Ancc-Coop. “Penso che se ben coordinata, la filiera può essere un elemento di forza del sistema”, aggiunge Lollobrigida. “Il problema può essere la distribuzione, la trasformazione o la produzione. Ma credo che serva un processo di ragionamento, al quale lo Stato può contribuire con un meccanismo che non deve essere mai di imposizione ma di sollecitazione a trovare anche in termini di fiscalità dei metodi che mettano in condizione di avere una contrattazione lunga e garantisca da cicli di variazione di prezzo”. —[email protected] (Web Info)

