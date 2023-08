Lombardia, weekend rovente: massime sopra 40 gradi in pianura

(Adnkronos) – In Lombardia si attendono altri tre giorni di caldo intenso, con massime sopra i 40 gradi in pianura. Le colonnine scenderanno domenica, quando sono previsti temporali diffusi su rilievi e pianura occidentale. E' quanto si evince dal bollettino del servizio meteorologico di Arpa Lombardia.

Oggi, giovedì 24 agosto, un cuneo di alta pressione di matrice nordafricana che si estende tra Penisola Iberica, Francia meridionale e Nord Italia causa sulla Lombardia un forte disagio da calore, con massime in pianura tra 36 e 41 gradi. Il cielo è sereno o poco nuvoloso su pianura ed Appennino, variabile con temporali isolati su Alpi e Prealpi. Venerdì è atteso un tempo simile ma con aumento della probabilità di precipitazioni convettive sulle Alpi, a causa dell'avvicinamento di una saccatura dal Nord Europa. Il disagio da calore sarà ancora forte ovunque, con massime tra 36 e 41 gradi.

Sabato parziale ma brusco cedimento dell'alta pressione con temperature ancora relativamente alte sulla pianura orientale, ma temporali forti su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale tra pomeriggio e sera.

Domenica una saccatura in approfondimento verso il Mediterraneo porterà una spiccata variabilità con rovesci o temporali diffusi su rilievi e pianura occidentale. Le temperature massime saranno in forte calo su buona parte della regione. Il tempo sarà perturbato su tutta la Lombardia anche lunedì, con generale afflusso di aria meno calda e calo termico generale. Martedì la perturbazione sarà in lento spostamento verso est.

