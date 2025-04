L’omicidio di Ilaria Sula e l’abbraccio del colpevole

Ci sono momenti nella vita che non possono essere dimenticati. Flamur Sula, operaio albanese in Italia da anni, padre orgoglioso e silenzioso, non potrà mai dimenticare l’abbraccio di Mark. Un gesto che, nelle ore in cui sua figlia Ilaria Sula risultava solo “scomparsa”, gli era sembrato umano. Persino consolatorio. Un abbraccio ricevuto in Questura, nel pieno del dramma e dell’angoscia. Un abbraccio che, con il senno di poi, oggi suona come una beffa. Perché Mark, 23 anni, sapeva già tutto: sapeva di averla accoltellata, sapeva di averla nascosta. Sapeva. Eppure ha abbracciato il padre della ragazza che non avrebbe più rivisto viva.

Quel contatto fisico, apparentemente innocuo, ora rivela un altro volto: la freddezza di una mente che calcola, la doppiezza di chi recita la parte della vittima accanto alla vera vittima. È in quel gesto che si rivela la complessità psicologica di Mark Samson, ragazzo filippino, apparentemente tranquillo, ma già capace — secondo gli inquirenti — di muoversi con cinismo nel dopo omicidio.

Le domande sull’omicidio di Ilaria Sula che restano sospese

L’indagine, coordinata dalla Procura con il sostituto Giuseppe Cascini, si sta allargando. Non basta più accertare il delitto. Bisogna comprendere tutto ciò che lo circonda. Chi ha aiutato Mark? Chi ha gestito la logistica macabra di una valigia con un corpo dentro? È verosimile che un ragazzo solo possa aver compiuto tutte quelle operazioni, anche fisicamente pesanti, senza alcun supporto?

A queste domande si aggiunge un’altra pista investigativa: i messaggi inviati dal telefono di Ilaria dopo il sabato in cui sarebbe dovuta tornare a casa. Erano autentici? O frutto di un tentativo di depistaggio orchestrato da chi, a quel punto, stava già cercando di guadagnare tempo?

La razionalità che emerge in questa fase post-delitto è inquietante. Non si tratta solo di un gesto impulsivo seguito dal panico, ma forse di una strategia. Un modo per costruire un racconto alternativo, per allontanare il momento in cui i sospetti si sarebbero inevitabilmente stretti intorno al colpevole.

I manifesti e la voce di una comunità in cerca di verità

Il 25 marzo, la città è stata tappezzata di manifesti. La foto di Ilaria, lo sguardo luminoso di una ragazza che studiava a Roma e costruiva sogni lontani dalle strade buie dei Monti Prenestini, è diventata familiare a chiunque percorresse via Tiburtina. Sotto quell’immagine, l’invito a contattare due amiche, il bisogno di partecipazione collettiva, la richiesta d’aiuto.

È la comunità — quella albanese, ma anche quella romana, quella giovanile, quella digitale — che si attiva per non lasciare sola una famiglia nel buio. Ed è in questa mobilitazione che si mostra l’altra faccia della medaglia: quella dell’affetto sincero, del rispetto per la vita e la memoria.

Educazione sentimentale: un vuoto che pesa

Sullo sfondo, oltre la cronaca nera, si staglia un problema più ampio, che non si risolve nei tribunali. L’educazione sentimentale, il rispetto dell’altro, la capacità di riconoscere il limite invalicabile dell’altrui libertà. Mark non era nuovo alla relazione con Ilaria, ma qualcosa, evidentemente, si è spezzato. Non si può più parlare solo di gelosia o conflitti relazionali: siamo nel campo del possesso, del dominio, della rimozione della volontà dell’altro.

È su questo terreno che andrebbe ricostruito un discorso pubblico serio. Perché la violenza non esplode mai nel vuoto, è figlia di mancanze, di assenze educative, di modelli relazionali distorti.

Due padri, due dolori, due mondi

Il volto tragico di questa vicenda si compone anche dell’incontro mancato tra due padri. Flamur Sula e Zeny Samson sono uomini che portano sulle spalle storie di migrazione, di sacrificio, di speranza. Entrambi hanno lavorato duramente per dare un futuro ai figli. Oggi, però, si trovano schierati sui lati opposti di una frattura insanabile.

Uno piange una figlia uccisa. L’altro affronta l’orrore che emerge dalla confessione del proprio figlio. Due silenzi che non si parlano, due dolori che non si riconoscono. Non c’è nemmeno spazio per la comprensione, perché ciò che è accaduto eccede la misura del linguaggio comune.

In quella valigia abbandonata tra i rifiuti, nella terra scoscesa dei Monti Prenestini, si è consumato non solo un delitto efferato, ma anche una rottura simbolica tra famiglie, culture, fiducia reciproca. In un’epoca in cui tanto si parla di integrazione, quel corpo spezzato grida il fallimento di una parte del patto sociale. Non basta condividere lo stesso suolo per sentirsi davvero comunità. Serve qualcosa di più: rispetto, ascolto, responsabilità.

