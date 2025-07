L’omicidio di Rocca di Papa: chi ha fornito la pistola a Palozzi?

Un incontro fatale

L'omicidio di Rocca di Papa, l'incontro tra Guglielmo Palozzi e Franco Lollobrigida ha lasciato una scia di interrogativi. I due uomini, che già si conoscevano, si sono incrociati ancora una volta nel centro cittadino. In quel momento, forse niente sembrava presagire il dramma che si sarebbe consumato di lì a poco. Martedì mattina, in Piazza della Repubblica, un colpo esploso da una pistola ha segnato il culmine di tensioni sopite.

L’ombra della vendetta e i punti oscuri del caso

La storia affonda le sue radici in un evento tragico avvenuto nel gennaio 2020. Il figlio di Guglielmo, Giuliano Palozzi, fu brutalmente aggredito e morì dopo mesi di coma. La condanna per omicidio preterintenzionale del presunto aggressore non aveva calmato l'animo tormentato del padre. Nonostante la sentenza di dieci anni per Lollobrigida, il dolore restava vivo.

Molti aspetti rimangono avvolti dal mistero. Chi ha fornito la pistola a Palozzi? E perché sceglie proprio quel momento per agire? Alcuni testimoni affermano di averlo visto con l'arma nascosta in un marsupio poi trovato vuoto dai Carabinieri. Sebbene l'ipotesi dell'agguato sembri scartata, quella della vendetta premeditata persiste.

Sospetti e indagini in corso

L'interrogatorio davanti al gip a Velletri potrebbe forse gettare nuova luce sui motivi che hanno spinto Palozzi a compiere un gesto così estremo. Tuttavia, si pensa che possa avvalersi del diritto di non rispondere. Le indagini guidate dalla Procura cercano ora di ricostruire gli eventi precedenti allo sparo fatale.

Sia i familiari della vittima sia quelli dell’assassino vivono momenti difficili. Entrambe le famiglie sono sconvolte e annientate da questa vicenda che sembra non avere fine. L’avvocato difensore di Palozzi sottolinea il peso opprimente delle sentenze precedenti: “Comprendere appieno la sofferenza dei familiari richiede solo leggere le motivazioni”.

