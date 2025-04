L’ora legale e il cervello: quel fragile equilibrio che un’ora può incrinare

Ogni anno, con l’arrivo dell’ora legale, la società si divide: da un lato chi la saluta come un piccolo anticipo d’estate, dall’altro chi ne avverte subito il peso, soprattutto nelle prime giornate. Ma al di là delle sensazioni soggettive, c’è una verità scientifica sempre più chiara: anche un semplice spostamento di 60 minuti può alterare in modo significativo i nostri equilibri neurofisiologici. Lo sottolinea Adriano Formoso, psicologo clinico, musicista e ideatore della Neuropsicofonia, che invita a non sottovalutare l’impatto del cambio d’orario sul cervello umano.

Il tempo della mente: perché anche un’ora fa la differenza

“Il nostro cervello è un sistema raffinato, guidato da ritmi circadiani sincronizzati con la luce naturale”, spiega Formoso. “Quando modifichiamo artificialmente questi ritmi, anche solo di un’ora, possiamo osservare effetti immediati su sonno, umore, capacità di concentrazione”. In pratica, è come se spostassimo il fuso orario del nostro corpo senza muoverci fisicamente: un jet lag domestico che, se sottovalutato, può amplificare stress e fragilità preesistenti.

Gli studi in cronobiologia lo confermano da tempo: il ritmo circadiano non è una convenzione, ma un meccanismo fisiologico radicato nel funzionamento del sistema nervoso centrale. La produzione di melatonina, la qualità del sonno, il rilascio di cortisolo al risveglio – tutti questi processi sono influenzati dalla luce e dalla sua variazione nel tempo. Quando si anticipa l’orario di risveglio, si anticipano anche tutte queste reazioni, spesso senza che il corpo sia pronto a sostenerle.

Strategie per adattarsi: luce, silenzio e suoni terapeutici

Per Formoso, non si tratta solo di “sapere” che si dorme meno, ma di comprendere a fondo cosa accade dentro di noi. “Molti sintomi che emergono nei giorni successivi al cambio d’ora – insonnia, irritabilità, senso di fatica – sono segnali di un sistema in difficoltà che cerca un nuovo equilibrio”. Ecco perché l’esperto consiglia alcuni accorgimenti pratici e accessibili: iniziare ad anticipare gradualmente l’orario serale alcuni giorni prima del cambio, esporsi alla luce naturale del mattino per stimolare la produzione di serotonina, ed evitare l’uso di schermi retroilluminati nelle ore serali.

Nel suo lavoro terapeutico, Formoso utilizza anche la musica come strumento clinico. Non si tratta semplicemente di “ascoltare musica rilassante”, ma di sfruttare precise frequenze acustiche in grado di dialogare con il sistema nervoso. “Abbiamo realizzato brani pensati per agire in modo mirato sul rilassamento profondo e sul ripristino della ciclicità sonno-veglia, come Endorphins for Spirituality, disponibile su tutte le piattaforme digitali”, racconta. “Ma per chi desidera un utilizzo più mirato, suggerisco di contattarmi direttamente: ogni individuo ha una sua ‘firma acustica’ e può trarre beneficio da un percorso personalizzato”.

Quando la scienza incontra l’arte

Il lavoro di Formoso si muove tra scienza e creatività, in un terreno ancora poco esplorato ma promettente. Attraverso il Formoso Therapy Show e le sue conferenze-spettacolo nei teatri italiani, promuove una visione integrata della mente: non come entità isolata, ma come organismo musicale, vibrante, influenzato dal ritmo, dalla luce, dal suono.

La Neuropsicofonia, il suo approccio originale, nasce proprio da questo incontro: neuroscienze e musica che si fondono per dare voce a ciò che spesso resta sommerso nel linguaggio tradizionale della psicologia. E proprio nel momento del cambio d’ora – dove il tempo si fa percepibile nel corpo – il suo messaggio assume una nuova profondità.

Un’ora può sembrare poca cosa, ma nella delicata architettura del nostro cervello, può spalancare squilibri importanti. La sfida non è fermare l’orologio, ma imparare ad ascoltarci meglio mentre il tempo scorre. Per ottimizzarne l’utilizzo in chiave terapeutica, è possibile fare richiesta diretta al dott. Formoso tramite i canali social ufficiali

