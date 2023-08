Loredana Bertè: “Sono stata violentata, avevo 16 anni. Ho smesso di tacere. Io non sono carne (Video)

(Adnkronos) – "Io stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del c***o a Torino". Così Loredana Bertè, dal palco di Palmi in provincia di Reggio Calabria, raccontando la sua esperienza personale. "Ogni sei ore un femminicidio, per non poi parlare degli abusi come quelli di Palermo. Per questo ho smesso di tacere. Io non sono carne", ha detto ancora ripetendo: "Io non sono carne".

