Lotteria Italia 2024, biglietti vincenti: occhio alla scadenza

(Adnkronos) – Ci sono 6 mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'elenco dei biglietti vincenti per ritirare l vincita. Nel caso in cui si fosse in possesso di uno dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, la cui estrazione è avvenuta sabato 6 gennaio 2024, è necessario stare attenti alla 'scadenza' cioè ai 180 giorni entro i quali si può riscuotere il premio. Per farlo è necessario presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all'Ufficio Premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente. —[email protected] (Web Info)

