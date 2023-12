Luca Argentero e la rivelazione su Fiorello: “Ecco cosa abbiamo rischiato…”

(Adnkronos) – Inizia con una rivelazione di Luca Argentero su Fiorello la nuova settimana di 'VivaRai2!'. Nel glass del Foro Italico oggi, 11 dicembre 2023, è festa per il compleanno di un grande della musica italiana: Gianni Morandi. Si parte subito con gli omaggi alla maniera di Fiorello: l'eterno ragazzo diventa un 'vampiro', amico del Dracula interpretato dallo showman. E i titoli delle sue celebri canzoni cambiano: da 'Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte' a 'Fatti mandare dalla mamma a prendere il sangue', da 'Banane e lamponi' a 'Croci e forconi' e così via. Fiorello ha voluto fare gli auguri anche in diretta a Morandi, in videochiamata: "Ormai l'11 dicembre è al pari del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno… è una data nazionale!", il messaggio dello showman. Il 'festeggiato' ringrazia e ammette: "Di solito mi sveglio un po' più tardi, poi ieri sera abbiamo mangiato e bevuto con amici". Ma non si perde d'animo: "Adesso vado a fare 2-3 km di corsa, per non perdere il ritmo…". Dagli auguri si passa alle risate con Luca Argentero che, con camice bianco da medico e stetoscopio al collo, si dirige con ricettario e penna verso il glass seguito dal corpo di ballo mentre in sottofondo risuona la musica de 'Il medico della mutua', celebre film di Alberto Sordi, replicato proprio dall'attore torinese in questo breve sketch. Il riferimento è alla ripartenza della serie tv 'DOC', sulla quale l'attore ha subito una rivelazione da fare: "Abbiamo rischiato di avere Fiorello all'interno della terza stagione del programma, ma lui ha rifiutato!". Lo showman replica: "Mi avevano dato il ruolo di uno che aveva una prostata così… e lui mi doveva fare l'esame!". Chiusura di puntata con Argentero che recita la storia di 'VivaRai2!' e una esilarante clip che vede i due attori protagonisti in una finta puntata della serie tv. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

