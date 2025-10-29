Luca Barbareschi: “Allegro ma non troppo”, il ritorno in Rai e le ferite sentimentali

Luca Barbareschi si prepara a una nuova sfida televisiva su Raitre con il programma “Allegro ma non troppo”. Un titolo che, come ha confidato lui stesso, riflette anche il suo stato d’animo: positivo sul fronte professionale, più fragile e malinconico su quello personale. L’attore, regista e produttore, che nel 2026 festeggerà i suoi 50 anni di carriera, ha raccontato al settimanale DiPiùTv il dolore ancora vivo per la separazione dalla seconda moglie, Elena Monorchio, madre dei suoi due figli più piccoli. Una confessione intima che si intreccia con il bilancio di una carriera intensa e con il peso delle scelte personali.

Luca Barbareschi e il programma “Allegro ma non troppo” su Raitre

Il ritorno in Rai segna una tappa significativa per Barbareschi. Dopo l'esperienza non del tutto fortunata del reality "Se mi lasci non vale", chiuso in anticipo per ascolti deludenti, il conduttore rilancia con un format che promette leggerezza e riflessione insieme. "Allegro ma non troppo" non è solo un titolo accattivante: è la sintesi di un momento esistenziale in cui Barbareschi alterna entusiasmo e malinconia. Per lui, il lavoro resta un pilastro fondamentale: "Mi sono sempre impegnato moltissimo e spesso il lavoro ha avuto la precedenza sugli affetti", ha ammesso.

Una carriera lunga mezzo secolo, tra teatro, cinema e televisione

Nel 2026 Barbareschi celebrerà i 50 anni di attività artistica. Dalla recitazione al teatro, dalla regia alla produzione, fino ai ruoli televisivi e all'esperienza politica, la sua è stata una carriera poliedrica. Eppure, come ha raccontato, resta l'amaro in bocca per un cinema italiano che non lo ha mai del tutto accolto: "Non mi sono mai sentito parte del sistema, sempre un po' fuori dai giochi". Nonostante ciò, il suo contributo artistico e culturale è ampio, e il ritorno in Rai rappresenta per lui una nuova occasione per riaffermare la sua centralità nel panorama mediatico.

I grandi amori di Luca Barbareschi: tre donne e sei figli

Oltre alla carriera, Barbareschi ha vissuto una vita privata intensa. Descritto spesso come un seduttore, in realtà i suoi grandi amori si contano sulle dita di una mano. Dal matrimonio con l'attrice Patrizia Fachini sono nate tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Prima ancora, da una relazione giovanile rimasta lontana dai riflettori, è nato un figlio che oggi vive negli Stati Uniti. Poi la lunga relazione con Lucrezia Lante della Rovere, durata sette anni, segnata da affetto e complicità. Infine, la storia con Elena Monorchio, iniziata nel 2015 e conclusa due anni fa, dalla quale sono nati Maddalena e Francesco. Sei figli in tutto, testimonianza di una vita familiare ricca ma non sempre semplice.

La separazione da Elena Monorchio: “Un fallimento che mi fa soffrire”

La ferita più recente è la fine del matrimonio con Elena. “Sono ancora molto triste, per me è un enorme fallimento”, ha dichiarato a DiPiùTv. Barbareschi non nasconde la difficoltà di accettare che l’amore in cui credeva “per sempre” si sia interrotto. “A quanto pare sono una persona molto complessa ed è difficile starmi accanto”, ha aggiunto con amarezza. Il dolore per la separazione lo accompagna ancora oggi, nonostante il tempo trascorso, a conferma di come le vicende sentimentali possano segnare profondamente anche chi è abituato a vivere sotto i riflettori.

Un bilancio tra pubblico e privato

Il racconto di Barbareschi mette in luce il divario tra il successo professionale e le fragilità personali. Da un lato, un artista che ha attraversato mezzo secolo di spettacolo italiano, con nuove sfide all’orizzonte. Dall’altro, un uomo che non nasconde la propria vulnerabilità e che considera la fine del suo ultimo matrimonio un dolore ancora aperto. Un equilibrio “allegro ma non troppo”, come il titolo del suo nuovo programma, che riflette il paradosso di una vita vissuta intensamente ma non senza ferite.

Luca Barbareschi cosa si aspetta dal futuro

Con la nuova avventura su Raitre e il traguardo dei 50 anni di carriera all’orizzonte, Luca Barbareschi sembra intenzionato a guardare avanti, pur senza dimenticare le proprie fragilità. La sua confessione non è solo una parentesi privata, ma un messaggio più ampio: anche i personaggi pubblici, spesso percepiti come inattaccabili, vivono fallimenti e dolori che li rendono profondamente umani. Per i suoi spettatori, il ritorno in Rai sarà l’occasione per riscoprirlo in una veste nuova, capace di unire leggerezza e profondità.